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Ein Topspiel und zwei Kellerduelle in der Kreisliga A
Die Fußball-Kreisliga-A startet in die Frühlingsrunde.
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 19:14 Uhr · 0 Leser
Kann Grafenhausens Spieler Samuel Jäger erneut so jubeln wie nach seinem Siegtreffer vergangene Woche? – Foto: Wolfgang Scheu
Das Top-Spiel steigt im Hochschwarzwald, dort empfängt der Tabellenvierte, die SG St. Märgen/St. Peter, Spitzenreiter SV Hölzlebruck.
Nun also hat die Zeit der Pflichten auch die Kreisliga A erreicht. Der erste komplette Spieltag nach der Winterpause steht in der Staffel II an, nachdem am vergangenen Wochenende in einer Nachholpartie der SV Grafenhausen den FC Bräunlingen durch ein Tor von Samuel Jäger in allerletzter Sekunde mit 5:4 bezwungen hat. Dabei kommt es gleich zu einem Top-Derby zwischen der SG St. Märgen/St. Peter und dem SV Hölzlebruck.