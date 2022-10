Ein Topspiel ohne Sieger

Doch auch der frühe Rückstand brachte den TV Reisbach nicht aus dem Konzept. Dieser spielte weiter fröhlich nach vorne. Dies brachte in 34. Minute einen Strafstoß ein. Diesen konnte der TSV Ersatztorhüter Denny Kosmowski jedoch parieren und die Gelb/Blauen blieben in Front.

Von beginn an merkte man beiden Teams an wie wichtig heute für das jeweilige Team ein Sieg ist. Der TV Reisbach legte sofort offensiv los, sah sich dann aber nach einer Viertelstunde klassisch ausgekontert. Schöner Steilpass von Co-Trainer Lösl aus den Mittelfeld Richtung TSV Eichendorf Sturmtank Alex Hofmann. Dieser setzte sich energisch durch und konnte fahrt Richtung TV Tor aufnehmen und lies bei seinem Abschluss Johannes Freund im Reisbacher Tor wenig Abwehrchancen und stellte das Ergebnis auf 1:0 für das Heimteam.

Schon bevor der Unparteiische das Topspiel in der A-Klasse Landau anpfiff konnte der TSV Eichendorf einen Erfolg vermelden. Die sportliche Leitung aus Eichendorf um Hähnel / Flexeder gab bekannt das das Trainergespann Gashi / Lösl um eine weiteres Jahr verlängert hat. Somit sind schon früh die Weichen für die nächste Saison gestellt worden und man kann sich in den verbleibenden Rückrunden spielen nur um sportliche Themen kümmern.

In der zweiten Hälfte änderte sich wenig am geschehen. Das Auswärtsteam wirkte in der Offensive präsenter als die Heimmannschaft. Scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen konzentrierten Abwehr. Diese fing die Angriffsversuche ab oder wehrte sie zur Ecke ab. Aus dieser Vielzahl an Ecken konnte aber der Gast keine bis wenig Gefahr entwickeln.

Das Heimteam hingegen stand in der Defensive gegen eine starke Offensivabteilung sicher. Aus dieser kompakten Defensive wurden über die schnellen Stürmer Gashi und Hofmann immer wieder empfindliche und gefährliche Nadelstiche gesetzt. Jedoch konnte keines der beiden Teams mehr ins Gehäuse treffen.

So endete das Spiel mit einem leistungsgerechten Remis, keine der beiden Mannschaften war am Ende richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Der TV Reisbach haderte mit der Harmlosigkeit nach Eckstößen und die Eichendorfer Elf ärgerte sich über oftmals schlampig zum Abschluss gebrachte Konter. Am Ende der Partie konnte sich der FC Fortuna Dingolfing als heimlicher Sieger fühlen der nun punktgleich auf 22 Punkte aufschloss.

Der TSV Eichendorf verabschiedet sich nun in die Winterpause, nächste Woche hat die TSV Elf spielfrei und ab dann pausiert die gesamte A-Klasse Landau. Die Elf aus Eichendorf kann mit der Hinrunde zufrieden sein. Nach einen schwierigen Start mit drei Auswärtsspielen in folge wo es unter anderem zu Topteams aus Reisbach und Thanndorf ging verbesserte man sich stetig. Nach nur eine Niederlage (gegen Thanndorf) und lediglich vier weitere Unentschieden (zweimal Reisbach, Landau II & Fortuna Dingolfing) hat man in der verbleibenden Rückrundenspielen noch alle Chancen auf den Relegationsplatz zu landen.

Aber dies ist noch Zukunftsmusik, die Rückrunde beginnt erst am 26.03.2023 zuhause gegen den FSV Landau II. Die nächsten wichtigen Termine für die TSV Familie sind der 03.12.2022 und der 10.12.2022. Dort findet erst die Christbaumversteigerung und eine Woche später die Weihnachtsfeier statt, für beide Veranstaltungen findet man sich im Stadl Pub Eichendorf ein.