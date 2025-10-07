"Ein Topspiel in vielen Bereichen..."

"Wir freuen uns riesig, dass wir mit dem Remis die Tabellenspitze wieder zurückerobern konnten und nun in der spielfreien Pokalwoche von ganz oben grüßen dürfen. Wir genießen den Moment, weil wir wissen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist." So beschreibt Alexander Henke die Freude über den erneuten Wechsel an der Tabellenspitze. In der Vorwoche unterlag seine Mannschaft noch mit 2:5 bei Erfurt Nord. Zuhause blieb man nun weiter ungeschlagen, auch wenn der Sieg zum Greifen nah war.

Der Trainer sah einen guten Start seiner Heimmannschaft. "Wir sind sehr ordentlich ins Spiel gekommen und haben dann auch nach einer Viertelstunde nach einem Eckball das 1:0 geschossen. Bis zu dem Zeitpunkt waren lauffreudig, spielfreudig und sehr aggressiv." In einem intensiven Spiel ist dann bis zur Halbzeitpause aber auf beiden Seiten nicht mehr ganz so viel passiert. Beide Mannschaften schenkten sich dennoch nichts und das Spiel wurde trotz des Wetters einem Topspiel gerecht. "Der Gegner hat unter Beweis gestellt, dass er nen starker Aufsteiger ist und gezeigt wieso sie aktuell da oben mitspielen. Sie haben eine gute Truppe aus erfahrenen und jungen Spielern." zollt Henke seinen Trainerkollegen Sascha Ehrhardt und Sören Freytag Respekt für die Leistung. Letzterer haderte ein wenig mit dem nicht gegebenen Treffer in der Anfangsphase der Partie. "Eigentlich gehen wir sogar mit 1:0 in Führung. Dieses Tor wurde uns aber vom Schiedsrichter aberkannt, weil unser Spieler wohl den Torwart trifft. Das haben wir etwas anders gesehen, weil unser Stürmer am Ball war."

Nach der Pause belohnt sich Borntal dann mit dem schnellen Ausgleich. Anton Hunger bugsierte den Ball bei einer Ecke per Hacke ins Tor. Darauf antworteten aber die Hausherren bereits 3 Minuten später erneut nach einer Ecke mit dem 2:1 durch Osburg. "Da haben wir etwas gepennt und mussten danach auf 3-5-2 umstellen, um etwas mehr Druck zu erzeugen." erklärt Freytag das mutige Auftreten des Aufsteigers, der sich dafür mit dem späten 2:2 per Direktabnahme von Shutov belohnt und auch gut damit leben kann. "Ein Punkt auswärts im Spitzenspiel als Aufsteiger ist denke ich stark. Wir haben gezeigt, dass wir eben keine Eintagsfliege sind und uns in der Liga (Stand jetzt) etabliert haben."



Die Regenschlacht hatte nach der Halbzeit aber auch einen Moment, in dem das Spiel zugunsten der Germania hätte kippen können. "Wir haben nach der Halbzeit die Chance auf 2:0 zu stellen, als Luca Hagemann leider verzieht. Im Gegenzug bekommen wir nach einem Eckball den Ausgleich. Wenn man den Spielverlauf nüchtern betrachtet, dann gewinnen wir vielleicht, wenn wir da die Führung ausgebaut hätten, weil der Gegner dann wohl noch weiter aufgemacht hätte. Aber das ist im Nachhinein müßig darüber zu diskutieren. Was wir uns vorwerfen müssen ist, dass wir das 2:1 machen und danach zu früh ins Verwalten zurückfallen. Das ist uns nun schon diverse Male passiert." kritisiert Henke letztlich das zu passive Verhalten seiner Mannschaft, die nach der erneuten Führung nicht auf dem Gaspedal blieb. Der 47-Jährige weiß aber auch, dass die Saison noch lang ist und zieht insgesamt eine positive Bilanz aus dem Punktgewinn. "Natürlich ist der späte Gegentreffer ärgerlich, aber ich denke, dass gleicht sich während der Saison wieder aus, auch wenn uns das aktuell natürlich nicht tröstet. Beide Mannschaften wollten sogar nach dem 2:2 noch den Sieg. Das war in vielen Bereichen wirklich ein Topspiel von zwei Teams, die sich nichts geschenkt haben."