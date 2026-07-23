– Foto: Wünsch

Im FuPa-Teamcheck spricht Philipp Heller, Trainer des SV Steinbach, über den erfolgreichen Aufstieg in die Bezirksliga, die Entwicklung mehrerer Spieler und die Ziele für die kommende Saison. Nach einer langen Relegation möchte sich der Verein nun in der höheren Spielklasse etablieren.

Die Zufriedenheit über die vergangene Spielzeit ist beim SV Steinbach groß. Nach drei Relegationsspielen durfte der Verein den Aufstieg in die Bezirksliga feiern.

Der Aufstieg als Höhepunkt einer starken Saison

Vor allem die Unterstützung der Anhänger hebt Heller ausdrücklich hervor. Aus seiner Sicht hatte der große Rückhalt von den Rängen einen wichtigen Anteil daran, dass die Mannschaft den Sprung in die Bezirksliga geschafft hat.

„Natürlich sind wir sehr zufrieden mit der vergangenen Saison! Uns ist über eine lange Relegation von 3 Spielen der Aufstieg gelungen. Ein toller Erfolg für den ganzen Verein! Besonders bedanken wollen wir uns bei den zahlreichen Fans. Die haben uns über die komplette Saison sowie in der Relegation getragen und mitgeholfen, dass uns der Aufstieg gelungen ist“, sagt Philipp Heller.

Volle Konzentration auf die neue Saison

Nach den Feierlichkeiten richtet sich der Fokus nun vollständig auf die Vorbereitung.

„Keine besonderen Highlights. Wir trainieren und werden unsere Testspiele absolvieren, um uns ready zu machen für die Saison. Den Aufstieg haben wir gebührend gefeiert. Jetzt geht’s wieder um Fußball.“

Besondere Events stehen nicht auf dem Programm. Stattdessen soll die Mannschaft über Training und Testspiele optimal auf die neue Herausforderung vorbereitet werden.

Mehrere Spieler überzeugen – „All in All ist die Mannschaft der Star“

Obwohl Heller grundsätzlich betont, dass die Mannschaft im Mittelpunkt steht, nennt er mehrere Spieler, die in der vergangenen Saison besonders auf sich aufmerksam gemacht haben.

„Ronan Seitz – Mega Entwicklung! Er hat viel an sich gearbeitet was Effizienz mit dem Ball sowie Zweikampfstärke gegen den Ball angeht. Er hat großen Anteil am Aufstieg.“

Auch Paul Kengeter hebt der Trainer hervor.

„Paul Kengeter – Edeljoker! Paul kam meistens von der Bank, hat von dort kommend aber jede Minute genutzt, um dem Team zu helfen. Dazu hat er mit seinen wichtigen Toren Punkte für uns geholt.“

Ein besonderes Lob erhält außerdem Thilo Gruber, der nach langer Pause sofort wieder überzeugte.

„Thilo Gruber – Tolles Comeback! Er ist nach einer Pause von 5 Jahren zurückgekehrt und hat direkt konstant abgeliefert.“

Auch Torhüter Timo Fröhlich spielte laut Heller eine wichtige Rolle.

„Timo Fröhlich – von Team 2 aufgerückt und über Leistung direkt Stammkeeper geworden. Massiven Anteil am Aufstieg!“

Ebenso würdigt er die Leistungen von Taner Bakir.

„Taner Bakir – mit Ende 30 hat er gezeigt wie wichtig er immer noch für die Mannschaft ist. Dazu bereitete er 14 Tore direkt per Eckball vor.“

Trotz der individuellen Anerkennung stellt Heller klar:

„All in All ist die Mannschaft der Star!“

Für ihn war der Aufstieg vor allem das Ergebnis einer geschlossenen Teamleistung.

Der Klassenerhalt ist das große Ziel

Für die erste Saison in der Bezirksliga formuliert der Trainer eine klare Priorität.

„Klassenerhalt.“

Nach dem Aufstieg möchte sich der SV Steinbach zunächst in der neuen Liga etablieren und den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Oppenweiler gehört zum Favoritenkreis

Als aussichtsreichsten Meisterschaftskandidaten nennt Heller die SG Oppenweiler-Strümpfelbach.

„Oppenweiler. Gute Spieler. Guter Trainer. Strukturierter Verein. Außerdem gute Form in der Rückrunde vergangene Saison gezeigt. Es können auch 5-6 andere Teams Meister werden.“

Gleichzeitig macht er deutlich, dass die Liga aus seiner Sicht sehr ausgeglichen ist und mehrere Mannschaften Chancen auf den Titel besitzen.

Keine Abgänge – vier neue Spieler

Der SV Steinbach kann den erfolgreichen Kader komplett zusammenhalten.

„Keine Abgänge!“

Verstärkt wird die Mannschaft durch Hannes Rupp aus der A-Jugend des SV Allmersbach, Mesut Mahmutoglu vom TSC Murrhardt, Luis Stiegler vom GSV Erdmannhausen sowie Elias da Silva, der von der SG Oppenweiler-Strümpfelbach nach Steinbach wechselt.

Damit bleibt das Gerüst der Aufstiegsmannschaft erhalten und wird gezielt ergänzt.

Nach dem erfolgreichen Aufstieg blickt der SV Steinbach optimistisch auf die neue Saison. Mit einer eingespielten Mannschaft, einigen Verstärkungen und viel Rückenwind aus der erfolgreichen Relegation soll nun der Klassenerhalt in der Bezirksliga gelingen.