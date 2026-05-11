Ein Titel fürs gesamte Team: SC Massenhausen steigt in die Kreisklasse auf

Pyrotechnik, Meistershirts, Banner und grenzenloser Jubel: Die Fußballer und Fans des SC Massenhausen feierten nach dem 8:0-Kantersieg in Steinkirchen ausgelassen die Rückkehr in die Kreisklasse. – Foto: Lehmann

Der SC Massenhausen feiert die Meisterschaft mit einem Feuerwerk. Doch Trainer Andreas Langer plant schon die nächste Saison in der Kreisklasse.

Diesmal ließen die Fußballer des SC Massenhausen nichts mehr anbrennen: Durch einen souveränen 8:0-Sieg am Sonntag in Steinkirchen machte die Truppe von Coach Andreas Langer – eine Woche nach dem vergebenen ersten Matchball gegen Pulling – die Meisterschaft in der A-Klasse 5 und damit den Wiederaufstieg in die Kreisklasse perfekt.

Was folgte, kann man durchaus als regelrechten Feiermarathon bezeichnen: Mit Pyrotechnik, Meistershirts und Bannern nahmen die zahlreichen mitgereisten Fans den Rasen in Steinkirchen ein – und auch von unzähligen Bierduschen wusste der SCM-Trainer zu berichten. Nach einer kurzen Kabinenparty ging es per Bus zurück nach Massenhausen, wo bereits die nächsten Anhänger warteten. „Jung und Alt haben diesen Tag gefeiert“, erzählte Langer. Wobei man es analog zum A-Klassen-Titel 2023/24 beinahe erneut geschafft habe, das Sportheim leer zu trinken.

Für Langer ist dieser Meistertitel aber „ein Stück weit mehr wert als der vor zwei Jahren“. Allein schon deshalb, weil seine Mannschaft sowohl spielerisch als auch in puncto Professionalität seitdem noch einmal einiges draufpacken konnte. Gleichwohl zeichne das Team insbesondere der Zusammenhalt aus. „Das sind 20 Freunde, die gemeinsam auf dem Platz stehen“, erklärt der Coach, der von einer Sache fest überzeugt ist: „Das ist das beste Massenhausen, seitdem ich da bin.“ Er selbst sehe sich – trotz seiner mit insgesamt fünf Aufstiegen sehr erfolgreichen Trainerkarriere – allerdings lediglich als ein „Puzzlestück von einem großen Ganzen“. „Wichtig ist, dass alles zusammenpasst.“

Und das hat es ganz offensichtlich. So biss sich der SCM mit konstant starken Leistungen schon bald an der Tabellenspitze fest und meisterte auch die eine oder andere Drucksituation mit Bravour. „Wir wollten unbedingt aufsteigen, und es freut mich, dass es wieder ein Spiel vor dem Ende geklappt hat“, resümiert Langer, der „unendlich stolz“ auf seine Mannschaft sowie das Team hinter dem Team sei. Dementsprechend spielen die beiden verpassten Siege gegen den SV Pulling kaum noch eine Rolle: „Unser Plan ging auf, und wir denken nicht zurück.“

Vielmehr richtet Langer den Blick bereits auf die kommende Saison. Im abschließenden A-Klassen-Match gegen den TSV Allershausen II sollen nun vor allem junge Talente Einsatzzeit sammeln und so auf die neue Punkterunde vorbereitet werden. Für die will der SCM auch einige Neuzugänge verpflichten und den Kader damit breiter aufstellen. Große Angst, dass sich die Geschichte aus dem Vorjahr wiederholt (wegen einer leidigen Verletzungsmisere konnte Massenhausen die Kreisklasse nach dem Aufstieg nicht halten), habe er daher nicht. Außerdem möchte der SCM-Meistertrainer in spielerischer Hinsicht den nächsten Schritt machen. Denn: „Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.“