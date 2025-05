Ein "Teufel" für den FV Illertissen: Muth kommt aus Kaiserslautern

Der 24-Jährige kann eine äußerst interessanten Werdegang vorweisen und fungiert im Moment noch als Kapitän des 1. FC Kaiserslautern II, aktuell Tabellenzweiter in der Oberliga Rheinland/Pfalz. Muth spielt seit Januar 2023 in Kaiserslautern im zentralen Mittelfeld, erzielte in 57 Spielen 12 Tore und war Führungsspieler bei den Pfälzern. Er gilt als sehr zweikampfstark und torgefährlich und hat die Illertisser auch mit seiner Mentalität überzeugt.



Vor seinem Wechsel nach Kaiserslautern schnürte er die Schuhe für TuS Mechtersheim in der Oberliga und wurde beim 1. FC Saarbrücken in der Jugend fußballerisch ausgebildet. "Nachdem wir Robin schon längere Zeit beobachteten und er einige Tage in Illertissen verbrachte, waren wir überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten ein wertvoller Spieler beim FV Illertissen werden kann. Wir sind sicher, dass wir an ihm in Illertissen noch sehr viel Freude haben und er eine Bereicherung für unser Spiel ist", ist sich Illertissens Sportvorstand Karl Heinz Bachthaler sicher.

Robin Muth, für den die Regionalliga Bayern Neuland sein wird, lässt zu seinem Wechsel nach Bayerisch-Schwaben wissen: "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, für den FVI aufzulaufen. Gemeinsam mit dem Verein möchte ich erfolgreich sein und den nächsten Schritt in der Entwicklung gehen."