„Ein Teil meines Herzens wird immer bei Wacker sein“ – Rudi Dantinger wechselt zum BSC Sendling Acht Jahre bei den Blausternen

Die Nachricht wie auch die Kommentare darunter beweisen, wie gern man Dantinger bei Wacker hatte. Und auch der reagiert im Gespräch sichtlich gerührt. „Das ist für mich sehr wichtig. Auch danach zu sehen, dass die Arbeit so hochgeschätzt wurde“, sagt der 53-Jährige. Die Frage, ob er in Zukunft trotzdem weiterhin am Wacker vorbeischauen wird, beantwortet der Macher eindeutig: „Ja natürlich – und ein Teil meines Herzens wird immer bei Wacker sein.“

München – Personalwechsel beim FC Wacker München: Rudi Dantinger verlässt die Blausterne auf eigenen Wunsch und kehrt zu seinem Heimatverein zurück. Er will als Team-Manager mit dem BSC Sendling in die Kreisklasse aufsteigen, wird aber trotzdem weiterhin seinem Ex-Klub die Daumen drücken.

BSC Sendling: Dantinger freut sich auf Zusammenarbeit mit Mauro Pitari

Der FC Wacker um Top-Torjäger Norbert Bzunek kämpft in der Kreisliga um die Meisterschaft. Mit einem Spiel weniger steht das Team drei Punkte hinter Spitzenreiter Pasing auf Rang zwei. Nach dem in der Relegation dramatisch verpassten Aufstieg in der Vorsaison soll es im kommenden Sommer mit dem Sprung in die Bezirksliga klappen.

Seinem Ex-Klub wünscht Dantinger dabei natürlich alles Gute. Und trotzdem blickt er bereits nach vorne auf seine Aufgabe in Sendling. Besonders reizt ihn beim BSC die Zusammenarbeit mit „Mauro“ Pitari. Mit dem langjährigen Trainer ist Dantinger gut befreundet. Mit ihm gemeinsam will er jetzt auch an der Siebenbürger Straße erfolgreich sein. (Boris Manz)