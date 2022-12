„Ein Teil davon zu sein macht mich schon Stolz“

Am 20. August hast du in Nördlingen dein 200 Pflichtspiel für Schwaben Augsburg gemacht. Wie viele sollen noch dazukommen?

RFS: Nie wirklich. Mir gefällt´s hier. Schwaben ist ja längst mehr als ein Verein für mich. Solange ich hier meine Einsatzzeiten bekomme und das Gefühl hab' ich kann auf dem Platz der Mannschaft noch helfen, kann ich mir nicht vorstellen in einem anderen Trikot auf zu laufen.

RFS: Wenn es nach mir geht natürlich noch möglichst viele. Platz eins in der Spielerchronik ist noch 124 Spiele entfernt. Das ist doch ein gutes Ziel.

Was waren bisher deine größten Erfolge?

RFS: Das sind erstmal sicher die Aufstiege 2016 und 2017 im Herrenbereich. Aber auch was sich aktuell bei den Schwaben tut, sehe ich als Riesenerfolg. Wen man unsere finanziellen Möglichkeiten kennt und dann sieht was für eine vor allem menschlich herausragende Mannschaft wir haben, ist das schon einzigartig. Ich glaube man sieht es auch auf dem Platz, dass wir wieder eine echte Mannschaft im besten Sinne sind. Da ein Teil davon zu sein macht mich schon Stolz.

Wie bist du mit dem bisherigen Abschneiden der Mannschaft zufrieden?

RFS: Sehr gemischt. Sicher haben wir Punkte verschenkt. Ich denke, betrachtet man nur die Leistung und nicht das Ergebnis, müssten wir in der Tabelle deutlich weiter oben stehen. Aber am Ende zählen die Ergebnisse und da haben wir noch etwas Nachholbedarf. Mit der Stimmung in der Mannschaft bin ich sehr zufrieden.

Was geht in den restlichen Spielen nach der Winterpause noch? Bzw. was ist das Ziel?

RFS: Als Fußballer willst du immer gewinnen. Also ist das auch das Ziel. Ob das realistisch ist, ist eine andere Frage.