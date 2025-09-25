Ein Team mit Bock und Potenzial

So liefen die ersten Spiele: Der 37-Jährige blickt auf die ersten Wochen der neuen Saison zurück: „In Kirchweiler hatten wir beim 2:1 einen wunderbaren Start, haben gegen Kylltals Zweite danach aber völlig zu Recht mit 4:5 verloren. Individuelle Fehler, die Kylltal brutal bestrafte, haben uns ein besseres Resultat gekostet. Der Gegner war extrem effizient.“ Im anschließenden Heimspiel gegen die SG Eifel Mitte führte sein Team bis zur 85. Minute mit 2:1. „Auch da haben wir ein super Spiel gemacht, kriegen zum Schluss durch einen Freistoß aber noch das 2:2. In Watzerath beim Derby waren wir bis zur 70. Minute gefühlt die bessere Mannschaft, du verlierst dann ein Eins-gegen-eins-Duell und läufst in einen Konter. Das 0:1 dort war mega-unglücklich.“ Frischen Schwung brachte vor knapp zwei Wochen die Partie gegen die DJK Müllenbach. ...

