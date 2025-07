Ein Team im Aufbau – SG Stolberg will mehr als nur Klassenerhalt

Nach geglücktem Ligaverbleib im Frühjahr richtet die SG Stolberg ihren Blick nach vorn. Trainer Besnik Sabani spricht über Kaderplanung, Integration und die Hoffnung auf mehr Konstanz in der neuen Bezirksliga-Saison.

Bei der SG Stolberg beginnt die Saisonvorbereitung mit einer Mischung aus Pragmatismus und Hoffnung. Trainer Besnik Sabani, der die Mannschaft erst zur Rückrunde übernommen hatte, will nach dem erfolgreichen Klassenerhalt nun in der Bezirksliga Staffel 4 den nächsten Schritt gehen.

Die vergangene Saison war für Sabani vor allem ein Kampf gegen den Abstieg – und ein Teamerfolg. „Ich bin erst zur Rückrunde hinzugestoßen mit dem klaren Ziel, die Klasse zu halten. Dies ist uns am Ende durch einen starken Zusammenhalt im Team und Verein erfolgreich gelungen.“

„Wir sind seit dem 15. Juli dabei und trainieren drei Mal pro Woche“, berichtet Sabani. „Hinzu kommen Turniere und Testspiele.“ Viele Einheiten seien es bislang allerdings nicht gewesen: „Da am 18. Juli unser eigen ausgerichteter WeformaCup begonnen hat, konnten wir noch nicht viele Trainingseinheiten absolvieren.“ Wichtig sei jedoch etwas anderes: „Das Wichtigste ist dennoch, dass wir in den ersten zwei Vorbereitungswochen von großen Verletzungen verschont geblieben sind.“

In der Sommerpause galt es, den Kader neu aufzustellen. „Die Kaderplanung war nicht ganz so einfach, da wir rechnerisch erst im Mai die Klasse sichern konnten“, so Sabani. Dennoch sei es gelungen, auf allen Positionen wunschgemäß nachzubessern. „Wir versprechen uns neue Impulse von allen Neuzugängen.“

Natürlich gab es auch Abgänge. „An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Jungs, die sich nun einer neuen Herausforderung stellen – für ihren Einsatz bis zum letzten Tag“, betont der Trainer.

Sportlich soll sich das Team weiterentwickeln. „Wir wollen besser abschneiden als in der Vorsaison und peilen demnach einen einstelligen Tabellenplatz an“, sagt Sabani. Dabei ist ihm bewusst, dass der Start holprig werden könnte: „Uns werden zu Beginn einige wichtige Spieler verletzungsbedingt fehlen.“

Langfristig soll sich in Stolberg eine schlagkräftige und nachhaltige Struktur entwickeln. „Wir arbeiten daran, schnell die Externen zu integrieren und insbesondere unsere fünf Eigengewächse an den Seniorenfußball heranzuführen“, so Sabani. Und sein größter Wunsch? „Natürlich eine verletzungsfreie Vorbereitung – sowie eine schnelle Genesung der Langzeitverletzten Mergim Statovci, Tim Gerhards, Maurice Schröder sowie Janis Schroif.“