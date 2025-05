„Ein Team für Kinder“ – VfV und Türk Gücü gründen Nachwuchs-Offensive

Mit der Gründung einer Jugendspielgemeinschaft (JSG) zwischen dem VfV Borussia 06 Hildesheim und dem SV Türk Gücü Hildesheim setzen beide Vereine ein starkes Zeichen – sportlich wie gesellschaftlich. Die Kooperation in den unteren Jahrgängen (D- bis G-Jugend) ist mehr als nur eine organisatorische Maßnahme zur Absicherung des Spielbetriebs. Sie ist Ausdruck eines klaren strategischen Verständnisses von Nachwuchsarbeit in einem zunehmend diversen städtischen Umfeld.

Rein sportlich betrachtet, ist die Bündelung der Ressourcen im unteren Jugendbereich eine sinnvolle Entscheidung. Die Herausforderungen für kleinere und mittlere Vereine im Nachwuchsfußball – Stichwort Demografie, Betreuungskapazitäten, Trainermangel – sind bekannt. Mit der JSG schaffen der Oberligist VfV 06 und der Bezirksliga-Aufsteiger Türk Gücü die Voraussetzungen, Kindern ab sechs Jahren ein durchgängiges Fußballangebot bis zur U15 zu ermöglichen. Ab der C-Jugend übernimmt der VfV 06 wieder allein – was der angestrebten leistungsorientierten Ausrichtung des Vereins in den höheren Altersklassen Rechnung trägt.

Die Kooperation steht sinnbildlich für das, was moderne Vereinsarbeit leisten kann: Sportlich fundiert, sozial verankert und offen für Vielfalt. Gerade der SV Türk Gücü bringt durch seine Struktur wertvolle Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen aus Migrationsfamilien ein. Diese fließen nun in ein gemeinsames Ausbildungskonzept mit dem VfV 06 ein.

Doch diese Zusammenarbeit ist nicht nur eine pragmatische Lösung, sondern auch ein gesellschaftliches Statement. Die Vereine betonen explizit den integrativen Charakter der JSG – in einer Stadt wie Hildesheim mit wachsender kultureller Vielfalt ein bedeutsames Signal. Die JSG will nicht nur Talente fördern, sondern auch sozialen Zusammenhalt stiften. Fußball als niedrigschwelliger Zugang – unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialem Status – wird hier konkret gelebt.

Positiv fällt auf, dass beide Vereine mit klarer Kommunikation und transparenter Struktur in die neue Partnerschaft gehen. Die benannten Ansprechpartner Thomas Rosenberg (VfV 06) und Mustafa Cevik (Türk Gücü) stehen als Garanten für die Koordination – ein entscheidender Punkt, wenn unterschiedliche Vereinslogiken und Organisationsformen aufeinandertreffen.

Weitblick statt Kirchturmdenken

Mit der Jugendspielgemeinschaft setzen der VfV 06 Hildesheim und der SV Türk Gücü Hildesheim ein durchdachtes Zeichen für die Zukunft. Sie reagieren auf strukturelle Herausforderungen im Jugendfußball – und tun dies mit einem Konzept, das sportliche Förderung, gesellschaftliche Verantwortung und partnerschaftliches Miteinander in den Mittelpunkt stellt.

Das Ergebnis ist mehr als die Summe seiner Teile: Es ist ein Versprechen an Kinder, Eltern und die Stadtgesellschaft, dass Fußball in Hildesheim weiterhin mehr sein will als nur ein Spiel – nämlich ein verbindendes Element in einer vielfältigen Gemeinschaft.