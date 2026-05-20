Ein Team. Eine Saison. Eine Meisterschaft.

Nicht irgendwie. Nicht mit Glück. Nicht mit einem späten Endspurt.

Die Damen von SV Olympia Laxten Frauen krönen sich in der Saison 2025/2026 hochverdient zum Meister der 1. Kreisklasse Emsland Süd und das mit Zahlen, die man eher aus Videospielen kennt als aus dem Amateurfußball.

Sondern mit einer Saison, wie man sie im Emsland nur selten erlebt.

20 Siege.

1 Unentschieden.

Keine Niederlage.

118 Tore erzielt.

Nur 10 Gegentreffer.

Eine Mannschaft, die Woche für Woche gezeigt hat, was Zusammenhalt, Wille und Qualität bedeuten. Eine Mannschaft, die ihre Gegner nicht nur besiegte, sondern den Fußball im südlichen Emsland dominierte.

Der letzte Akt dieser Meistergeschichte passte perfekt zu dieser Saison: ein furioses 13:2 gegen die Zweitvertretung von SV Concordia Emsbüren Frauen II. Danach war sie endlich da – die Schale. In den Händen derjenigen, die sie sich über Monate hinweg mehr als verdient hatten.

Nur einmal konnte diese Mannschaft wirklich gestoppt werden: beim Unentschieden gegen die Damen von SV Adler Messingen Frauen. Doch selbst dort blieb Olympia ungeschlagen. Eine perfekte Saison war zum Greifen nah und eigentlich war sie es auch so schon.

Auch im Kreispokal zeigte Laxten seine Klasse. Die Zweitvertretung der FSG Twist II Frauen wurde souverän mit 5:0 aus dem Wettbewerb geschossen. Erst gegen FC Wesuwe Frauen endete die Pokalreise mit einem 1:4. Doch an einer historischen Saison ändert das nichts.

Denn diese Spielzeit war größer als ein einzelnes Pokalspiel.

Sie war ein Statement.

Wer die Ergebnisse verfolgte, wer samstags am Platz stand, wer die Mannschaft über Monate beobachtete, der sah mehr als nur Siege. Man sah Spielfreude. Leidenschaft. Teamgeist. Und eine unglaubliche Konstanz. Während andere schwankten, marschierte Olympia weiter. Spieltag für Spieltag. Tor für Tor.

Der Verein selbst steht seit Jahren für starken Fußball im Emsland und zählt mit über 1700 Mitgliedern zu den bedeutenden Sportvereinen der Region. Doch diese Frauenmannschaft hat ihrer eigenen Geschichte nun ein ganz besonderes Kapitel hinzugefügt.

Die Kreisliga darf sich freuen.

Denn mit den Damen von Olympia Laxten kommt kein gewöhnlicher Aufsteiger. Es kommt ein Meisterteam. Ein Team, das sich Respekt erspielt hat. Ein Team, das gezeigt hat, dass Erfolg kein Zufall ist.

Herzlichen Glückwunsch an Spielerinnen, Trainerteam, Betreuer, Fans und alle, die diesen Weg begleitet haben.

Die Saison 2025/2026 wird man in Laxten nicht vergessen.

Und das nächste Kapitel wartet bereits.

Aufstieg.

Kreisliga.

SV Olympia Laxten.