– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Bei Türkgücü Möglingen beginnt in der Kreisliga B5 Enz-Murr ein neues Kapitel. Mit Oguzhan Kaya übernimmt ein Trainer, dem der Verein nicht nur sportlich, sondern auch familiär tief am Herzen liegt. Im FuPa-Teamcheck spricht er über Vertrauen, Teamgeist – und die Philosophie, die Türkgücü Möglingen in der neuen Saison prägen soll.

Oguzhan Kaya war in den vergangenen Jahren nicht mehr aktiv im Verein – doch er hat die Entwicklung stets aufmerksam verfolgt. Dass er nun die Verantwortung übernimmt, ist für ihn weit mehr als ein sportliches Engagement. „Mein Großvater war Mitbegründer des Vereins und mein Vater viele Jahre Vorstandsvorsitzender. Deshalb bedeutet mir diese Aufgabe nicht nur sportlich, sondern auch persönlich sehr viel", sagt Oguzhan Kaya gegenüber FuPa. Besonderen Dank spricht er dabei Bahadir Korkmaz und Nusret Bozkurt aus, die ihn zum Verein geholt haben. Beide hätten in der vergangenen Saison unglaublich viel Zeit, Herzblut und Engagement investiert, um den Verein zu stabilisieren und der Mannschaft eine klare Struktur zu geben. „Für dieses Vertrauen bin ich beiden sehr dankbar."

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 steht für Kaya unter einem klaren Motto: auf der positiven Entwicklung der Vorsaison aufbauen. Fitness, Disziplin, Teambuilding und die eigene Spielidee stehen im Mittelpunkt. „Unser Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, die füreinander kämpft, als Einheit auftritt und sich kontinuierlich weiterentwickelt", erklärt er. Die Devise ist einfach und eindeutig: Ein Team – ein Ziel.

Kollektiv vor Individuum

Einzelne Spieler herauszuheben ist nicht Kayas Stil. „Für mich steht die Mannschaft immer im Vordergrund. Jeder Spieler bringt seine Stärken mit und hat gleichzeitig Potenzial, sich weiterzuentwickeln", betont er. Was ihn besonders freut, ist die Bereitschaft der Mannschaft, Neues anzunehmen und täglich an sich zu arbeiten. „Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt und wir als Einheit auftreten, wird sich der sportliche Erfolg einstellen."

Ziel: Attraktiver Fußball und nachhaltige Entwicklung

Konkrete Tabellenversprechen macht Kaya bewusst keine. „Wir möchten eine stabile und erfolgreiche Saison spielen, ohne große Töne zu spucken", sagt er. Stattdessen soll die eigene Spielphilosophie konsequent auf den Platz gebracht werden – attraktiver, engagierter Fußball, mit dem sich die Zuschauer identifizieren können. „Wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, werden sich die Ergebnisse automatisch einstellen."

Favoriten: Hirschlanden-Schöckingen und Heimerdingen II

Den Meisterschaftskampf in der Kreisliga B5 Enz Murr vergleicht Kaya treffend mit einem Marathon: „Eine Saison ist ein Marathon und kein Sprint. Bis zur Ziellinie kann vieles passieren." Wenn er sich dennoch festlegen muss, nennt er den SSV Hirschlanden-Schöckingen und den TSV Heimerdingen II als stärkste Konkurrenten. Den Ausschlag werden letztlich Konstanz, Disziplin und Teamgeist geben – Faktoren, auf die Kaya auch bei Türkgücü Möglingen setzt.

Kader gewachsen: Kern zusammengehalten

Personell verlief die Transferperiode beim Verein erfreulich. Gravierende Abgänge gab es keine, der Kern der Mannschaft bleibt zusammen. Darüber hinaus konnten einige Spieler aus eigener Initiative weitere starke Charaktere für den gemeinsamen Weg begeistern. „Deshalb können wir uns, was die personelle Entwicklung betrifft, wirklich glücklich schätzen", so Kaya. Die Aufgabe lautet nun, aus vielen guten Einzelspielern eine echte Mannschaft zu formen – und den internen Konkurrenzkampf als Motor für die Weiterentwicklung zu nutzen.

Regeländerungen: Spielfluss und Fairness im Fokus

Beim Thema WM-Regeländerungen hat Kaya eine klare Grundhaltung: „Ich finde grundsätzlich jede Regel gut, die den Spielfluss fördert und den fairen Wettbewerb stärkt." Weniger Zeitspiel, mehr effektive Spielzeit und ein konsequentes Vorgehen gegen Unsportlichkeiten – das wünscht er sich auch für den Amateurfußball. Sein Fazit: „Am Ende möchten alle Fußball sehen – mit Leidenschaft, Intensität und möglichst wenigen Unterbrechungen."