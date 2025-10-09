"Ein Team, das neun Spiele am Stück ungeschlagen ist"

Rückenwind aus den letzten Spielen

Die TSG Balingen hat sich in den vergangenen Wochen stabilisiert. Ein Auswärtssieg beim SV Sandhausen und das 1:1 gegen Kickers Offenbach sorgten für neues Selbstvertrauen. Besonders der späte Ausgleich durch Simon Klostermann gegen Offenbach zeigte, dass die Mannschaft kämpferisch intakt ist und bis zur letzten Minute an sich glaubt.

Daniel Güney stellt klar: „Wir wollen am Samstag ein sehr gutes Auswärtsspiel liefern, um die nächsten Punkte auf unser Konto zu holen.“

Der Gegner in starker Form

Mit dem FSV Mainz 05 II wartet jedoch ein echtes Schwergewicht der Liga. Die Mannschaft ist seit neun Spielen ungeschlagen und belegt aktuell den dritten Tabellenplatz. Fünf Siege, fünf Unentschieden und nur eine Niederlage sprechen für eine enorme Konstanz. Auch offensiv ist das Team brandgefährlich und zählt zu den spielstärksten Mannschaften der Regionalliga.

Daniel Güney betont: „Mit der Zweitvertretung von Mainz 05 erwarten wir ein Team, das in den letzten Wochen neun Spiele am Stück ungeschlagen ist und von daher natürlich auch in dem Flow drin ist.“

Hoffnung durch Länderspielpause

Dennoch sieht Balingen die Möglichkeiten. Gerade weil Nachwuchsmannschaften in Länderspielpausen personelle Veränderungen verkraften müssen, könnten sich Chancen ergeben. Daniel Güney verwies darauf: „Nichtsdestotrotz ist durch die Länderspielpause und auch einige Spieler, die der Mannschaft dann fehlen werden, haben wir da schon auch unsere Möglichkeit erkannt.“

Die TSG will diese Gelegenheit nutzen und mit einer kompakten, disziplinierten Leistung den Favoriten ärgern.

Ziel: dritte Partie in Folge punkten

Für Balingen geht es nicht nur darum, Mainz zu fordern, sondern auch um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Mit elf Zählern aus elf Spielen liegt die Mannschaft derzeit auf Platz 15 der Tabelle. Ein Erfolg in Mainz würde den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern und den Positivtrend festigen.

Daniel Güney formulierte das Ziel so: „Wir wollen am Samstag ein sehr gutes Auswärtsspiel liefern und dann sogar auch von unserer Seite aus eine Serie mit drei Spielen und dreimal gepunktet in den Spielen starten.“

Mit Leidenschaft zum Erfolg

Die Aufgabe in Mainz wird für die TSG Balingen zu einer echten Prüfung. Doch die Mannschaft reist mit dem Schwung der vergangenen Partien und dem klaren Willen an, auch auswärts zu bestehen. Mit Einsatzbereitschaft, taktischer Disziplin und Mut zum eigenen Spiel will Balingen die Überraschung schaffen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen.

Das Selbstvertrauen ist da – nun soll es auch auf dem Platz sichtbar werden.