Ein Team aus der 2.Division wird das Finale erreichen!

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Mittwoch los war

Merl (D1) hatte im Vergleich zur hohen Niederlage in der Meisterschaft in Remich für sein Pokalspiel in Harlingen (D2) vor allem in der Defensive umgestellt, ändern sollte sich aber wenig. Nach sieben Gegentreffern bei der URB kassierte man deren sechs in der „Coupe FLF“. Nach einer halben Stunde hatte Jašarević alleine bereits viermal beim 6:2-Heimsieg der Green Boys zugelangt und für eine Vorentscheidung gesorgt. Harlingen schaltete damit den zweiten Hauptstadtverein aus der 1.Division nacheinander aus und trifft im Halbfinale auf den dritten Club aus Luxemburg-Stadt in Folge.

Gegner wird nämlich die AS Red Black Luxemburg (D2) sein, die ihrerseits in einem weiteren torreichen Spiel mit 5:3 gegen den Tabellenzweiten aus dem 1.Bezirk der 1.Division, Jeunesse Schieren, gewinnen konnte. Zwar waren die Gäste früh in Führung gegangen, doch ein Kopfball nach Ecke sowie ein Ballgewinn an der Strafraumgrenze ließen den Fusionsverein das Ergebnis binnen 60 Sekunden drehen (1:1, 29.‘, 2:1, 30.‘). Schieren kam zwar noch einmal auf 2:2 heran, doch ein sehenswerter Distanzschuss in den Winkel sowie ein Doppelpack von Saez Patiño ebneten Red Black den Weg ins Halbfinale. Da man in jenem auf Harlingen-Ischpelt trifft, steht bereits jetzt fest, dass eine Mannschaft aus der 2.Division ins Endspiel einziehen wird.

Auch Mensdorf (D1) ging gegen Ligakonkurrent Remich-Bous (D1) nach einem Elfmeter früh in Führung (1:0, 8.‘), doch Ibrahimovic per Flachschuss aus 20 Metern ins Eck mit seinem ersten von zwei Toren und Kazongo ebenfalls per Elfer drehten die Begegnung binnen Minuten (1:1, 10.‘, 1:2, 12.‘). In der Schlussphase der 1.Hälfte erhöhte die URB auf 4:1, um nach zwei weiteren Toren nach der Pause am Ende deutlich mit 6:1 zu gewinnen. In der Runde der letzten vier treffen die Moselaner auf Lintgen (D1), das im knappsten und torärmsten Spiel des Mittwochs in Itzig (D1) gewann. Per abgefälschten Schuss von links (0:1, 18.‘) und im Anschluss an eine Ecke (0:2, 28.‘) legte der FC Minerva den Grundstein dafür Mitte der 1.Halbzeit. Zwar kam Itzig durch einen Schuss unter das Dach des Tores noch vor dem Dreh zum Anschluss (1:2, 39.‘), an diesem Spielstand sollte sich nach der Pause nichts mehr ändern.

Halbfinals

Am 6.Mai