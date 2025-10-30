 2025-10-30T14:25:35.653Z

FuPa Portrait
Hat gut lachen: Christian Illien
Hat gut lachen: Christian Illien – Foto: FuPa/Verein

Ein Tausendsassa und seine Trainerkünste

Kreisliga B 13: Die SG Nimstal-Alsdorf steht kurz vor dem Hinrunden-Ende besser als erwartet da. Der Trainer sagt, woran das festzumachen ist und berichtet von einem Gänsehautmoment, der jüngst einem Routinier widerfuhr.

Verlinkte Inhalte

KL B Staffel 13 Eifel
SG Nimstal-Alsdorf
Michael Bermes
Michael Bermes
Niclas Hettinger
Niclas Hettinger
Christian Illien
Christian Illien

Christian Illien ist bei der SG Nimstal-Alsdorf an vielen Fronten aktiv und als Tausendsassa unterwegs. Der 46-Jährige trainiert die erste Mannschaft, fungiert beim SV Alsdorf-Niederweis als Vorsitzender und ist zudem in der sportlichen Leitung der SG aktiv.

Dieses Quartett hörte nach der vergangenen Saison auf: Als Coach ist es Illien gelungen, die Mannschaft weit vorn in der B13 zu etablieren. „Wir sind mit geringen Erwartungen in die Saison gestartet, weil einige Stammkräfte aufgehört hatten. Wir spielen zum Beispiel ohne einen gelernten Torwart, da Philipp Peters zum SV Schleid in die Bezirksliga gewechselt war. Wir wussten, dass es eine schwierige Saison werden würde, doch die Jungs haben das bislang richtig gut gemacht“, blickt Illien auf bislang 20 Punkte, die zweitbeste Offensive der Liga und einen respektablen vierten Platz zurück. Mit Patrick Fandel, Benny Domas, Christoph Baustert und Tim Hoffmann hatte ein Quartett seine Schuhe an den Nagel gehängt.

Hier geht's zum kompletten Artikel

Aufrufe: 030.10.2025, 19:27 Uhr
Lutz SchinköthAutor