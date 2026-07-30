 2026-07-30T07:56:49.385Z

FuPa Portrait

Ein Tausendsassa im Oberpfälzer Amateurfußball

Manfred Hermann geht in das 36. Jahr in Folge als Fußballabteilungsleiter des SV Etzenricht

von Rudi Walberer / Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Ist seit Jahrzehnten beim SV Etzenricht nicht wegzudenken: Manfred Hermann.
Ist seit Jahrzehnten beim SV Etzenricht nicht wegzudenken: Manfred Hermann. – Foto: Rudi Walberer

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Manfred Herrmann
Manfred Herrmann

Dieser Name ist unzertrennbar mit dem SV Etzenricht verbunden. Manfred Herrmann lenkt seit nunmehr 35 Jahren (!) als Fußballabteilungsleiter die Geschicke beim Dorfklub aus der Nordoberpfalz. Bei der Jahreshauptversammlung diese Woche wurde „Mane“, wie ihn alle nennen, in seinem Amt bestätigt. Der 66-Jährige geht somit in sein 36. und 37. Jahr – wenn es die Gesundheit erlaubt. Und er scheint fit zu sein.

Manfred Herrmann ist auf seine ureigene ruhige, sachliche, fachlich kompetente und freundschaftliche Weise der „Macher“ beim SVE. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Der nachhaltige sportliche Erfolg ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. Er darf sich in erster Linie den Aufschwung beim Verein mit insgesamt 14 Jahren Landesliga-Zugehörigkeit auf seine Fahne schreiben. Marketingleute würden ihn als Modell „turbo allround“ loben. Die Amtsperiode als Abteilungsleiter im Fußballbereich des SVE umfasst inzwischen 35 Jahre und nach wie vor ist Herrmann in allen Belangen präsent. Stets nahe an der Mannschaft, die er mit den Trainern zusammenstellt, packt er immer mit an. Er ist als Platzwart ein Perfektionist, mimt den Stadionsprecher, führt die Trainerinterviews nach den Spielen, unterstützt die Jugendarbeit, springt als Wirt ein, wenn Vakanzen anfallen usw.

Vor einigen Jahren übernahm Herrmann auch die Position des 1. Vorsitzenden und damit die Hauptverantwortung für alle Sparten. Dabei kann der Familienmensch auf die Rückendeckung und Affinität seiner Familie bauen. Ehefrau Lisa verschafft ihm den auch zeitlich höchst aufwändigen Spielraum; drei Töchter und ein Sohn sind ebenso fußballverrückt wie der Papa. Das Trikot des 1. FC Nürnberg und des SSV Jahn trug Sohn Stephan. Bei den Cluberern kickte auch Tochter Chrtistina. Das Engagement im Sport hat Tradition. Senior Johann Herrmann leitete Jahrzehntelang das Geschick des Vereins. Inzwischen haben mit SVE-Kapitän Andreas Koppmann sowie Klaus Moucha, Ex-Landesligaspieler und Spielertrainer der Kreisklassen-Elf, zwei Akteure des Vereins als Schwiegersöhne die Familie erweitert.

Als „Aktiver“ in der ersten Mannschaft klopfte Manfred Herrmann mit der „Schicker-Elf“ Mitte der 1980er-Jahre an die Tür der damals eingleisigen Bezirksliga Oberpfalz an, war dort ein anerkannter Leistungsträger. Er galt schon in der C-Jugend als Riesentalent und Auswahlspieler, hielt dem SVE aber immer die Treue. „Hut ab also vor der Lebensleistung für den Rasensport“, gratulierte das Führungsteam des SV Etzenricht bei seinem 60. Geburtstag. Der Blick zurück in die Gegenwart: Als entscheidenden Termin für den Abstieg aus der Landesliga sah Herrmann die Niederlage gegen Tegernheim. Bei der notwendigen Relegation machten sich der Kräfteverschleiß und diverse Ausfälle bemerkbar. „Wir wollen uns nun in der Bezirksliga Woche für Woche beweisen und gute Spiele abliefern“, so die Devise im Augenblick.

Unterdessen übernimmt Johannes Pötzl ab sofort die Rolle des stellvertretenden Abteilungsleiters. Der 36-jährige ist seit seiner Juniorenzeit als Aktiver im SV präsent, zählte lange Zeit und sporadisch bis zur letzten Saison zur Stammbesetzung in der Landesliga-Elf, mischt bei der Kreisklassen-Elf mit und ist auf dem Spielfeld als Allrounder vom Torwart bis zur Sturmspitze unterwegs. Somit kennt er die Belange, Anforderungen und Schwerpunkte der Vereinsarbeit und will diese dort auch gezielt einbringen.