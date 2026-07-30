Ein Tausendsassa im Oberpfälzer Amateurfußball

Ist seit Jahrzehnten beim SV Etzenricht nicht wegzudenken: Manfred Hermann. – Foto: Rudi Walberer

Manfred Herrmann ist auf seine ureigene ruhige, sachliche, fachlich kompetente und freundschaftliche Weise der „Macher“ beim SVE. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Der nachhaltige sportliche Erfolg ist untrennbar mit seinem Namen verbunden. Er darf sich in erster Linie den Aufschwung beim Verein mit insgesamt 14 Jahren Landesliga-Zugehörigkeit auf seine Fahne schreiben. Marketingleute würden ihn als Modell „turbo allround“ loben. Die Amtsperiode als Abteilungsleiter im Fußballbereich des SVE umfasst inzwischen 35 Jahre und nach wie vor ist Herrmann in allen Belangen präsent. Stets nahe an der Mannschaft, die er mit den Trainern zusammenstellt, packt er immer mit an. Er ist als Platzwart ein Perfektionist, mimt den Stadionsprecher, führt die Trainerinterviews nach den Spielen, unterstützt die Jugendarbeit, springt als Wirt ein, wenn Vakanzen anfallen usw.



Vor einigen Jahren übernahm Herrmann auch die Position des 1. Vorsitzenden und damit die Hauptverantwortung für alle Sparten. Dabei kann der Familienmensch auf die Rückendeckung und Affinität seiner Familie bauen. Ehefrau Lisa verschafft ihm den auch zeitlich höchst aufwändigen Spielraum; drei Töchter und ein Sohn sind ebenso fußballverrückt wie der Papa. Das Trikot des 1. FC Nürnberg und des SSV Jahn trug Sohn Stephan. Bei den Cluberern kickte auch Tochter Chrtistina. Das Engagement im Sport hat Tradition. Senior Johann Herrmann leitete Jahrzehntelang das Geschick des Vereins. Inzwischen haben mit SVE-Kapitän Andreas Koppmann sowie Klaus Moucha, Ex-Landesligaspieler und Spielertrainer der Kreisklassen-Elf, zwei Akteure des Vereins als Schwiegersöhne die Familie erweitert.



