Mit Dave Fotso Yoummsi (links) und Anthony Oscasindas schließen sich zwei weitere Spieler dem KFC Uerdingen an. – Foto: TSV Meerbusch / Natalie Kuhls

Ein Talent und ein Baller League-Star für den KFC Uerdingen Die Freunde und Förderer haben zwei weitere Spieler für den Oberliga-Kader vorgestellt. Um diese beiden Akteure handelt es sich.

Auch wenn noch nicht klar ist, ob der KFC Uerdingen in der kommenden Spielzeit mit dem Kader, den die „Freunde und Förderer“ (FuF) seit einigen Tagen Stück für Stück präsentieren, auch antreten wird, nimmt das mögliche Oberliga-Team langsam Formen an. Denn am Samstagabend wurden vom FuF-Team zwei weitere Akteure vorgestellt, die bald in blau-rot auflaufen sollen.

Rückkehr zum Jugendverein Einer von beiden kennt die Anlage, auf der er demnächst dann trainieren soll, bereits ziemlich gut. Denn bereits zwischen 2013 und 2015 spielte Dave Fotso Yoummsi bereits für den KFC-Nachwuchs am Löschenhofweg – damals allerdings noch im zarten Alter von neun Jahren. Denn der defensive Mittelfeld-Spieler feierte erst jüngst seinen 19. Geburtstag. Bereits vor zehn Jahren zeigte er so viel Talent, dass er den KFC in Richtung Borussia Mönchengladbach verließ und dort bis 2022 das Nachwuchsleistungszentrum durchlief.

Dann erfolgte für ihn der Wechsel zum TSV Meerbusch, für den er in der B- und A-Jugend dann in der Niederrheinliga auflief. In insgesamt 38 Spielen für den TSV konnte er immerhin zwölf Treffer erzielen – wodurch offenbar der MSV Duisburg auf ihn aufmerksam wurde. Und so schloss er sich im vergangenen Sommer der U19 der Zebras an und nahm im Team von Trainer Marcus Jahn direkt eine Schlüsselrolle ein. In der DFB-Nachwuchsliga absolvierte er in der vergangenen Saison 24 Partien, in denen er fünf Treffer beisteuerte. Nun kehrt der 1,90 große Mittelfeldstratege für seine erste Senioren-Station also zu seinen Wurzeln zurück. Entsprechend zufrieden ist auch der mögliche künftige KFC-Coach Julian Stöhr: „Dave gehörte zu den auffälligsten Spielern der U19 des MSV, er ist sehr lernwillig.“ Stöhr geht davon aus, dass Fotso Youmssi gleich in seinem ersten Seniorenjahr ein wichtiger Bestandteil des KFC-Kaders werden kann.