Ein Talent geht, eines bleibt: Sean Dulic verlängert bei 1860 bis 2028

Dauerbrenner in der 3. Liga bleibt – Moritz Bangerter geht in die Regionalliga

2014 kam Dulic aus der Jugend des FC Wacker München zu den Löwen und durchlief alle Jugendteams. Am 8. Dezember 2024 beim 3:0-Auswärtssieg in Essen feierte er sein Profidebüt, als er kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Nur eine Woche später gegen den SC Verl stand der 19-Jährige in der Startaufstellung. Insgesamt 22-mal lief der gebürtige Münchner für die Profis auf, zudem kommen 14 Partien für die Junglöwen in der Hinrunde. Ähnlich verheißungsvoll verlief der Karrierestart von Moritz Bangerter, dessen Abschied inzwischen fix ist.

Der 20-Jährige, der vor über einem Jahr in der 3. Liga debütierte, heuert bei Wacker Burghausen an. In der Regionalliga trifft der zentrale Mittelfeldspieler bei Wacker Burghausen auf Lars Bender. Zuletzt warfen den gebürtigen Münchner Verletzungen immer wieder zurück. (the)