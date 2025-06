Ein Talent für das Weidaer Tor

Burkhardt bringt eine außergewöhnliche fußballerische Ausbildung mit, die er in den Nachwuchsleistungszentren des FC Carl Zeiss Jena, des 1. FC Magdeburg und des FC Erzgebirge Aue erhalten hat. Von Aue wechselte er zum SV SCHOTT Jena, wo er seine berufliche Ausbildung startete. Trotz seines Engagements in der Saalestadt ist er aufgrund seiner familiären Wurzeln regelmäßig in der Region rund um Weida anzutreffen. In der vergangenen Saison machte der junge Schlussmann besonders im Hinspiel auf sich aufmerksam, als er mit starken Paraden großen Anteil am 3:1-Erfolg des SV SCHOTT Jena gegen Weida hatte.

Weidas Präsident Nick Schubert zeigt sich erfreut über den Transfer und blickt optimistisch in die Zukunft: „Niclas bringt durch seine Ausbildung ein hohes Maß an Technik und Spielverständnis mit. Besonders im Spielaufbau eröffnet uns das neue Optionen. Für die Weiterentwicklung unserer Mannschaft ist dieser Schritt ein wichtiger Baustein. Niclas kommt aus der Region, kennt die Mentalität und hat alles, um hier eine prägende Rolle zu spielen.“ Der FC Thüringen Weida freut sich nicht nur sportlich über den Neuzugang, auch menschlich passt der bodenständige Torhüter hervorragend zum Verein. Sein offenes und zielstrebiges Auftreten im Probetraining hat bei Verantwortlichen Eindruck hinterlassen, verrät der Vereinsvorsitzende: „Seit Weihnachten haben wir rund fünfzig Spielergespräche geführt. Es ist nicht einfach, klare Entscheidungen zu bekommen. Die Option mit Niclas ergab sich relativ spät. Umso erfreulicher war der direkte und konstruktive Austausch. Nach dem Probetraining waren wir überzeugt und haben schnell eine Einigung erzielt“, so Schubert weiter.