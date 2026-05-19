Ein Talent aus der Ingolstädter Profireserve für den TSV Buchbach Leo Haas (21) ist der dritte Sommerneuzugang beim Regionalligisten +++ M'bila und Ivelji verlängern von Mathias Willmerdinger · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Leo Haas (Mitte) schließt sich dem TSV Buchbach an. – Foto: Imago Images

Der TSV Buchbach hat in diesem Sommer einen größeren Umbruch zu bewältigen. Bekannte Gesichter wie Sammy Ammari, Kevin Hingerl oder auch ein Benedikt Orth haben den Regionalligisten verlassen. Mit Sven Zurawka kommt ein neuer Trainer in die Marktgemeinde im Landkreis Mühldorf. Und auch der Kader der Rot-Weißen nimmt immer mehr Konturen an. Nun kann der TSV nämlich nach Florian Wiedl (SV Erlbach) und Dominik Auerhammer (SV Kirchanschöring) den dritten Sommerneuzugang präsentieren.

Leo Haas von der Profireserve des FC Ingolstadt wird ab der kommenden Saison für Buchbach auflaufen. In der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen Saison 2025/26 kam der 21-jährige Schienenspieler für die U21 der Schanzer ingesamt 28 Mal in der Bayernliga zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Haas und der neue Cheftrainer Sven Zurawka kennen sich übrigens bestens, beide haben in der Spielzeit 2024/25 beim TSV Rain am Lech zusammengearbeitet. Das ist auch mit ein Grund, warum sich der gebürtige Münchner, der bei Türkgücü München bereits Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte, für Buchbach entschieden hat. "Wir freuen uns, dass es mit dem Wechsel geklappt hat, zumal er auch in Ingolstadt einen neuen Vertrag bekommen hätte. Leo ist ein ziemlicher Pfeil, der auf allen Außenpositionen spielen kann, aber auch hinter den Spitzen", erklärt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier in einem offiziellen Statement des Vereins.

Josue M'bila (li.) hat in Buchbach verlängert. – Foto: Michael Buchholz