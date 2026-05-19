Ein Talent aus der Ingolstädter Profireserve für den TSV Buchbach

Der TSV Buchbach hat in diesem Sommer einen größeren Umbruch zu bewältigen. Bekannte Gesichter wie Sammy Ammari, Kevin Hingerl oder auch ein Benedikt Orth haben den Regionalligisten verlassen. Mit Sven Zurawka kommt ein neuer Trainer in die Marktgemeinde im Landkreis Mühldorf. Und auch der Kader der Rot-Weißen nimmt immer mehr Konturen an. Nun kann der TSV nämlich nach Florian Wiedl (SV Erlbach) und Dominik Auerhammer (SV Kirchanschöring) den dritten Sommerneuzugang präsentieren.
Leo Haas von der Profireserve des FC Ingolstadt wird ab der kommenden Saison für Buchbach auflaufen. In der am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen Saison 2025/26 kam der 21-jährige Schienenspieler für die U21 der Schanzer ingesamt 28 Mal in der Bayernliga zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Haas und der neue Cheftrainer Sven Zurawka kennen sich übrigens bestens, beide haben in der Spielzeit 2024/25 beim TSV Rain am Lech zusammengearbeitet. Das ist auch mit ein Grund, warum sich der gebürtige Münchner, der bei Türkgücü München bereits Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte, für Buchbach entschieden hat. "Wir freuen uns, dass es mit dem Wechsel geklappt hat, zumal er auch in Ingolstadt einen neuen Vertrag bekommen hätte. Leo ist ein ziemlicher Pfeil, der auf allen Außenpositionen spielen kann, aber auch hinter den Spitzen", erklärt Buchbachs Sportlicher Leiter Andreas Bichlmaier in einem offiziellen Statement des Vereins.
Neben der Verpflichtung von Leo Haas kann der TSV auch zwei weitere Vertragsverlängerungen bekanntgeben: Romeo Ivelj hat überzeugt. Im 21-Jährigen sehen die Verantwortlichen viel Potential und haben den Youngster mit einem neuen Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Auch
Josue M’bila hat seinen Vertrag um ein Jahr bis Sommer 2027 verlängert. Der 26-jähirge Offensivmann, der im Spätsommer 2025 von der SpVgg Bayreuth nach Buchbach gewechselt war, kommt nach verletzungsbedingten Anlaufschwierigkeiten immer besser in Fahrt.
Prinzipiell sind die Buchbacher mit dem Stand der Kaderplanung für die neue Saison zufrieden. Abteilungsleiter Georg Hanslmaier: "Wir sind schon relativ weit. Der ein oder andere Neuzugang wird noch kommen. Da wollen wir uns wie im Fall der bisherigen Neuzugänge Wiedl, Auerhammer und Haas treu bleiben und hungrige Jungs, die motiviert sind und unbedingt Regionalliga spielen wollen, mit ins Boot holen. Ziel ist es, dass wir mit einem kompletten Kader in die Vorbereitung starten können."