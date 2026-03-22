„Ein Tag zum Vergessen“ – Verletzung überschattet Niederlage von Oberweikertshofen II

Daniel Stapfer (r.). – Foto: Dieter Metzler

Mit 1:5 verlor die Reserve des SC Oberweikertshofen das Kreisliga-Duell gegen den SV Fuchstal. Doch das Ergebnis rückte in den Hintergrund.

Die 1:5-Heimniederlage des SC Oberweikertshofen II gegen den SV Fuchstal geriet fast zur Nebensache. Überschattet wurde die Kreisliga-Partie von der schweren Verletzung von Dominik Steinl, der sich in der 30. Minute einen Kreuzbandriss zuzog. Die Begegnung war danach rund 20 Minuten unterbrochen.

Zu diesem Zeitpunkt lag die Mannschaft von Trainer Daniel Stapfer bereits seit der 6. Minute mit 0:1 zurück. Der Schock über die Verletzung ihres Mitspielers war den Gastgebern danach deutlich anzumerken. Oberweikertshofen fand nicht mehr ins Spiel, Fuchstal nutzte die Situation eiskalt und legte noch vor der Pause drei weitere Treffer nach. Mit dem 0:4 zur Halbzeit war die Partie praktisch entschieden. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Fuchstal auf 5:0. Der Ehrentreffer durch Florian Riedmair, der per Elfmeter zum 1:5 verkürzte, änderte nichts mehr an der klaren Niederlage. In der Tabelle rutschte die SCO-Reserve damit wieder auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz ab.

„Es war einfach ein Tag zum Vergessen“, sagte Stapfer nach den 90 Minuten. Neben dem frühen Gegentor, das er als Geschenk wertete, haderte der Coach auch mit der Leistung des Schiedsrichters. Entscheidend aber war an diesem Nachmittag etwas anderes: die bittere Verletzung von Steinl. (Dieter Metzler)