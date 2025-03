Ein Tag zum Vergessen –Riedmoos kassiert im Derby gegen Schleißheim 1:4-Pleite

Nach diesem Derby in der Kreisklasse 2 zwischen dem SV Riedmoos und dem FC Phönix Schleißheim ziehen beide Seiten erstaunlicherweise ein nahezu wortgleiches Fazit. „Ich war brutal enttäuscht, wie wir gegen meine alte Mannschaft gespielt haben“, sagt SVR-Trainer Josip Zagar, der bis 2023 beim Gegner an der Seitenlinie stand. „Das war ein Tag zum Vergessen.“

Und auch Karl-Heinz Lainer, der Sportliche Leiter bei Phönix, rekapituliert nach dem Abpfiff: „Ich war ein bisschen enttäuscht.“ Anders als Zagar bezieht er sich aber nicht auf sein eigenes Team, sondern auf den Gegner. „In einem Derby gibt man normalerweise Vollgas und fightet bis zum Schluss. Doch das war bei Riedmoos heute nicht zu sehen.“

Im Training zeigt die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht. Aber in den Spielen kann sie ihr Potenzial oft nicht abrufen.

Josip Zagar (Trainer SV Riedmoos)

Vielmehr spazieren die Gäste zu einem lockerleichten 4:1-Erfolg, der ebenfalls von beiden Seiten einhellig bewertet wird. So sei der Schleißheimer Sieg „auch in dieser Höhe völlig verdient“, gibt Riedmoos-Trainer Zagar zu. Derweil spricht Karl-Heinz Lainer von einer „einseitigen Sache“. Während die Elf von Trainer Cem Bilge die Partie dominiert habe, sei der SVR „nicht konkurrenzfähig gewesen“, so der Sportliche Leiter.