»Ein Tag zum Vergessen«: Kirchberg mit Pleite vor der Winterpause

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Beide Teams zeigten ein starkes Spiel, wobei wir in der 1. Halbzeit etwas feldüberlegener waren und die klareren Chancen hatten. Überacker war konsequenter und erzielte somit die Führung. In der 2. Halbzeit war es ein ständiges auf und ab, wobei das Spiel jederzeit in die ein oder andere Richtung kippen hätte können. Am Ende steht ein Unentschieden, mit dem beide Teams zum Abschied der Hinrunde leben können.“