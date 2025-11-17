»Ein Tag zum Vergessen«: Kirchberg mit Pleite vor der Winterpause

Am letzten Spieltag vor der Winterpause hat sich noch einmal einiges getan: Trotz des Unentschiedens gegen Verfolger Thenried sicherte sich Frauenbiburg die Herbstmeisterschaft. Die Alburgerinnen hingegen feierten einen wichtigen Sieg gegen den Bayernliga-Absteiger Amicitia München und kletterten dadurch in der Tabelle einen Platz nach oben.
Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Leider konnten wir die starke Leistung aus der ersten Halbzeit im zweiten Abschnitt nicht bestätigen. Thenried kam besser ins Spiel und wurde so zunehmend gefährlicher. Am Ende halten wir zwar den Abstand zum Verfolger Thenried, hadern aber mit der zweiten Hälfte. Jetzt heißts aber erst mal: Freuen über die Herbstmeisterschaft, Ausruhen und dann ab in die Halle.“
Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Ein Tag zum Vergessen! Uns hat uns der Wille und der Biss gefehlt, um das Spiel zu gewinnen. Biberbach war klar die bessere Mannschaft. Nun heißt es in der Winterpause regenerieren.“
Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Beide Teams zeigten ein starkes Spiel, wobei wir in der 1. Halbzeit etwas feldüberlegener waren und die klareren Chancen hatten. Überacker war konsequenter und erzielte somit die Führung. In der 2. Halbzeit war es ein ständiges auf und ab, wobei das Spiel jederzeit in die ein oder andere Richtung kippen hätte können. Am Ende steht ein Unentschieden, mit dem beide Teams zum Abschied der Hinrunde leben können.“
