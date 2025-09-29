»Ein Tag zum Vergessen« Alburg und Frauenbiburg gehen leer aus

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Drei wichtige Punkte in einem intensiven Landesliga-Spiel! Unsere Mannschaft hat eine starke kämpferische Leistung gezeigt. Wille und Kampfgeist waren über 90 Minuten deutlich zu spüren. Am Ende stehen verdiente drei Punkte, die mit viel Einsatz erkämpft wurden.“

Nina Mittrop (Trainerin FC Alburg): „Das Spiel war eigentlich schon früh entschieden. In der ersten Viertelstunde war auch schon die Luft raus. Wir hatten keine Möglichkeit mehr das Spiel zu drehen. Es gab zwar noch ein, zwei Chancen nach Standardsituationen, aber wirklich gefährlich wurden wir nicht. So stand am Schluss eine verdiente Niederlage und die Hoffnung, dass es im nächsten Spiel besser läuft.“

Sophie Riepl (Spielende Co-Trainerin SV Kirchberg i. Wald): „Die Vorgabe, mehr Fußball zu spielen und offensiv mehr Gefahr auszustrahlen, wurde sehr gut umgesetzt. Kurz vor der Halbzeit kassierten wir allerdings ein unglückliches Gegentor nach einem Standard, deshalb wurde es in der zweiten Spilhälfte etwas hitziger. Mit einer guten Teamleistung haben wir den ersten Auswärtssieg eingefahren.“



