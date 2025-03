Ein Tag für fußballbegeisterte Mädchen

Spannende Spiele und viel Spaß versprach am Samstag ein besonderes Event in der Karl-Rieger-Halle in Süchteln. Beim Mädchenfußballtag konnten fußballbegeisterten Mädchen ab 6 Jahren ihr Können auf dem Feld testen und zusammen mit und gegen andere Fußballerinnen spielen. Dabei waren weder Anmeldungen noch Vorkenntnisse vorausgesetzt. Jeder war willkommen, egal ob Anfängerin oder erfahrene Kickerin. Organisiert wurde die Veranstaltung vom städtischen Jugendprojekt „Young Life Viersen“ gemeinsam mit den Jugendeinrichtungen Hubert-Vootz-Haus und Blaues Haus.

Es ist kurz vor 11 Uhr. Gleich geht es los. Einige der Mädchen kicken schon eifrig und wärmen sich auf. Sogar einige Eltern werden ins Aufwärmtraining miteingebunden. So spielen sich die Eltern-Kind Paare abwechselnd den Ball zu, ein Vater sogar souverän mit Geschwisterkind auf dem Arm. Dann geht es los. Organisator und Mitglied von „Young Life Viersen“, Stefan Tomaskowicz teilt die Spielerinnen in zwei Teams auf für ein kleines Freundschaftsturnier. Es soll ein Hin- und ein Rückspiel geben, das jeweils zehn Minuten dauert.

Nach dem Spiel ertönt der Buzzer und signalisiert eine Trinkpause, bevor es weitergeht. Auch in der Pause lassen sich einige Mädchen nicht von Spielen abbringen. Ein Objekt der Begierde ist hierbei besonders der übergroße Fußball, der munter zwischen den Gruppen hin und her gekickt wird. Ganz so einfach scheint das aber nicht. Im hohen Bogen kommt er angeflogen und wird von der 13-jährigen Spielerin Sophia abgefangen. Sie ächzt und tritt den Ball lachend zurück.

Sie selbst spielt regelmäßig Fußball und ist, wie der Rest ihrer Familie, Teil des ASV Süchteln. Ihre Mutter als Betreuerin, ihr Vater als Trainer und auch ihr Bruder spielt im selben Verein. Am Sport interessiert sie besonders das Spiel im Team und der Teamgeist der Mannschaft. Beim Mädchenfußballtag erhofft sie sich, neue Sachen zu lernen und neue Freundschaften zu knüpfen. Auch die zehnjährige Mia ist begeistert dabei. Sie hatte durch einen Infozettel in der Schule von dem Event erfahren und da sie auch schon Teil der Fußball AG ist, beschloss sie, den Mädchenfußballtag zu besuchen. Sie möge vor allem das Tore schießen, erzählt sie. Dass sie darin Übung hat, zeigt sie während der Spiele.

Auch Familien angesteckt

Auch die Angehörigen lassen sich in der Pause vom Fußballfieber anstecken. Während Mia ihrem kleinen Bruder, der begeistert übers Feld krabbelt, den riesigen Fußball zeigt und einige Mädchen sich vor einem Tor fürs Torschießen in die Schlange stellen, passen sich erneut einige Eltern-Kind-Paare, wie Sophia und ihre Eltern den Ball zu. Die Stimmung ist gut und man ist sich einig: „Die Aktion ist total schön. Es ist schade, dass nicht so viele da sind“. Sophias Mutter, Sandra Hüren, ist überzeugt von Events wie diesen. „Es ist wichtig, dass es in der Umgebung Dinge für die Kinder zu tun gibt. Da kommen solche Veranstaltungen natürlich sehr gut“. Nach dem Fußballtag, erzählt sie, ginge es dann direkt weiter zum Hohen Busch in Viersen, wo sie den Fußballtag auf eigene Faust vorführen wollen. Hüren lacht: „Der einzige Tag, an dem es für uns kein Fußball gibt, ist der Dienstag“.

Im Anschluss an das kleine Turnier stehen noch einige Minispiele auf dem Plan. Zunächst werden die Großen und die Kleinen aufgeteilt, um das Spielen auf ein Tor in ihrer Altersgruppe zu üben. Zum Abschluss probieren sich die Spielerinnen in Disziplinen wie Ball hochhalten und Lattenschießen aus.