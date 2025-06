Pure Erleichterung: Meister-Trainer Maxi Jochner hatte in der Nacht vor dem Spiel kein Auge zugemacht. – Foto: am

Ein Tag für die Geschichtsbücher: Polling kehrt nach 40 Jahren in die Bezirksliga zurück Auswärtssieg in Waldram

Durch den Siegtreffer von Philip Schöttl gewinnt Polling sein Auswärtsspiel in Waldram und steigt nach 40 Jahren zurück in die Bezirksliga auf.

Der meisterhafte Tag des Philip Schöttl begann mit einer Weissagung. Sein Bruder Michael schickte ihm am Morgen eine Videobotschaft und orakelte, dass er es sein werde, der den SV Polling gegen Waldram in die Bezirksliga schießt. Denn das hat Tradition. „Bei den letzten drei Aufstiegen hat immer mein Bruder die entscheidenden Tore geschossen“, sagt Philip Schöttl. Diesmal war also der Mann, den sie im Dorf „Pippo“ nennen, an der Reihe. Sa., 31.05.2025, 15:00 Uhr DJK Waldram DJK Waldram SV Polling SV Polling 0 1 Abpfiff

In Minute 64 schuf Philip Schöttl den Moment für die Pollinger Ewigkeit. Sein Nebenmann Maximilian Baumgartner, genannt „Baumi“, passte mit letzten Kräften den Ball zur Mitte. Philip Schöttl wuchtete ihn irgendwo unter die Latte. Und von allem, was fortan passierte, werden viele Pollinger noch ihren Kindern erzählen. „Das ist für uns wie im Märchen“, schwärmt Schöttl. Seine Gedanken gehörten in diesem Moment der Glückseligkeit seiner „größten Unterstützerin“. Bei allen Spielen der Schöttl-Brüder hatte seine Oma am Platz gestanden. Seither besucht Philip Schöttl vor jeder Partie das Grab seiner Großmutter auf dem Pollinger Friedhof. Natürlich war er auch am Samstag dort. Wie der Ball im Netz einschlug, dachte er an die Oma. „Die feiert bestimmt heute auch“, sagt „Pippo“ – der Mann, der den SV Polling in die Bezirksliga geschossen hat.

Über 300 Fans fuhren zum Auswärtsspiel Mit einem 1:0-Erfolg in Waldram macht der SVP die Meisterschaft in der Kreisliga klar. Genau 40 Jahre nachdem der Klub zuletzt in der Bezirksliga angetreten war. Die Helden von damals standen diesmal als Fans auf der Tribüne. Helmut Karg, die Klublegende, hatte sich eine Lederhose angezogen und hielt fest: „Jetzt ist der Tag endlich gekommen. Ich hab’ überall gesagt: Die machen das.“ Die ganze Zeit bis zum Anpfiff sei er unruhig gewesen. So ging es allen, die es mit Schwarz und Weiß hielten. Trainer Maximilian Jochner konnte nicht einschlafen. Am Tag davor hatte sich die Mannschaft zum Pizzaessen getroffen. „Keiner hat was geredet am Tisch. Da war so eine Nervosität da“, sagt der Coach. Es war die Größe des Augenblicks, die sie lähmte. Mit drei Bussen rückten die Pollinger nach Waldram aus. Über 300 Schlachtenbummler versammelten sich hinter der Bank. Transparente, eine Sirene, selbst ein Megafon brachten sie mit und hatten zudem Fangesänge und Choreografien einstudiert. Ihnen blieb auch nichts anderes übrig, als sich ihre Aufregung aus dem Leib zu schreien. Die Waldramer hatten den Massen zwar wenig entgegenzusetzen, sehr wohl aber den Fußballern auf dem Platz. „Ich weiß nicht, was Ohlstadt denen gezahlt hat“, scherzt Maxi Jochner. Es müssen astronomische Versprechen gewesen sein. Jedenfalls trat die DJK auf, als ginge es ihrerseits noch um alles. Vor Polling hingegen bauten sich alle erdenklichen Hindernisse auf. Erst bekamen die Gäste keine eigene Kabine, dann hatten sie sich auf dem Kunstrasen warm zu machen. Die Sonne brannte erbarmungslos herunter, die Köpfe waren abgelenkt. „Wir hatten Angst, Fehler zu machen“, erkannte der Trainer. Dann war da noch die Sache mit den Meister-Shirts. Als akut abergläubischer Mensch war Jochner strikt dagegen, sie im Voraus anfertigen zu lassen. Man tat‘s trotzdem. Sein Aberglaube geht so weit, dass er den Trainingsanzug der letzten Wochen wieder anzog - ein langes, schwarzes Gewand bei Temperaturen um die 30 Grad. Doch die Abkühlung ließ nicht lange auf sich warten. Nach Schlusspfiff schossen ihm zunächst die Tränen in die Augen, ehe ihn Bierdusche um Bierdusche erreichte. Vor dem großen Pollinger Fanblock spielten sich die absurdesten Szenen ab. Der frühere Trainer Willi Link lieferte eine Tanzeinlage mit dem Tamburin. Maximilian Baumgartner, der Kapitän, nahm den Meisterpokal entgegen, während im Hintergrund das Spiel der Reserve lief.

Ein Moment für die Ewigkeit: In der 64. Spielminute erzielte Philip Schöttl (l.) das Siegtor. Sein Bruder Michael hatte den Treffer vorausgesagt. – Foto: am