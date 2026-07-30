»Ein super Verein«: 1860 präsentiert Trainerlösung für Bayernliga-Team "Schließlich habe ich eine Löwen-Vergangenheit" +++ Christoph Rech und Wolfgang Sonnenhauser coachen die U21 von Mathias Willmerdinger · Gestern, 07:40 Uhr · 0 Leser

Bidlen das Trainertandem bei der U21 des TSV 1860: Christoph Rech (großes Bild) und Wolfgang Sonnenhauser (kleines Bild). – Foto: Sven Leifer/SV Wacker

Eine der großen Frage im Zuge des Rummels um den TSV 1860 München war zuletzt auch diese: Wer ist denn eigentlich in Zukunft für die U21 in der Bayernliga verantwortlich? Denn Alper Kayabunar, zuständig für den Neuaufbau an der Grünwalder Straße 114, coachte bislang sowohl die Profis als auch den Unterbau in der Bayernliga Süd. Mit dem Saisonstart der ersten Mannschaft am kommenden Samstag in Schweinfurt ist das bislang praktizierte Modell schwerlich weiter so fortführbar, der 40-Jährige kann sich schließlich nicht halbieren. Deshalb haben die Löwen nun eine Trainerlösung für die U21 präsentiert - und die ist durchaus namhaft: Wolfgang Sonnenhauser und Christoph Rech teilen sich die Aufgabe. Das hat der e.V. am Mittwochabend auf seiner Homepage bekanntgegeben. Am Mittwochabend hat die U21 zudem auch erstmals separiert trainiert. Bislang gab es bei den Löwen nur eine große Trainingsgruppe gemischt aus Spielern beider Teams. Seinen Einstand feiert das neue Duo dann schon am morgigen Freitag im Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining.

Ein bekannter Name im bayerischen Fußball ist Christoph Rech. Der gebürtige Bad Aiblinger (Lkr. Rosenheim) wurde beim TSV 1860 groß, auch er kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Zuletzt coachte Rech erfolgreich den TSV Landsberg. "Letzte Woche Mittwoch hat mich Steffen (Winter, Leiter Löwen-NLZ, Anm.d.Red.) angerufen und gefragt, ob ich mir eine Rückkehr zu den Löwen vorstellen kann. Ich war gleich begeistert", versichert Rech in der vom Verein verbreiteten Mitteilung. "Schließlich habe ich eine Löwen-Vergangenheit. Es ist ein super Verein. Die Bedingungen hier sind absolut top. Ich freue mich sehr drauf, die Jungs kennenzulernen, um dann in den nächsten Tagen und Wochen intensiv mit ihnen zu arbeiten. Das wird definitiv eine spannende Zeit, gerade am Anfang braucht man einfach, um sich kennenzulernen. Ich bin absolut positiv."



Rech zur Seite stehen wird mit Wolfgang Sonnenhauser ein erfahrener Trainer. Der 49-Jährige war zuletzt für die U19 des SV Wacker Burghausen verantwortlich und ist im Besitz der A+-Lizenz.