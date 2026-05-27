„Ein super Abgang“ – Überackers Frauen schenken scheidendem Coach den Klassenerhalt

Die Fußballerinnen des RW Überacker haben beim SV Wilting gewonnen. Damit ist der Klassenerhalt nun endgültig in trockenen Tüchern.
Jetzt hat die Rechnerei endlich ein Ende: Dank des 4:1 (2:0)-Auswärtssiegs beim SV Wilting haben Überackers Landesliga-Fußballerinnen den Klassenerhalt gesichert. Nachdem das erste Abenteuer in der Landesliga vor zwei Jahren bereits nach einer Saison beendet war, steht nun fest: Die Rot-Weißen bleiben ein weiteres Jahr in der Liga.
In Wilting legten die RW-Fußballerinnen früh den Grundstein für den Sieg – ganz nach der Marschroute von Trainer Andreas Fasching. „Bei den Temperaturen wussten wir, dass es ganz schwer wird, wenn man in Rückstand gerät.“ Deshalb drückten die Rot-Weißen von Beginn an aufs Gaspedal. Die abstiegsgefährdeten Gastgeberinnen hielten zunächst dagegen. „Bei Wilting ging es um alles. Das hat man von der ersten Sekunde an gemerkt“, berichtete Fasching. Doch dann brach Überacker den Bann: Marie Wich traf zum 1:0 (30.), Melina Giannakos erhöhte nach starker Vorlage von Sarah Rothwinkler auf 2:0 (40.).
Nach Wiederanpfiff schlug Wilting noch einmal zurück. Nach einem Freistoß verkürzte Magdalena Groß auf 1:2 (53.). „Danach hat man gemerkt, dass Wilting noch einmal versucht, alles zu mobilisieren“, sagte Fasching. Klare Torchancen sprangen dabei aber nicht heraus. Stattdessen traf Rothwinkler zum 3:1 (67.) und heimste sich ein Sonderlob ein. „Sie hatte einen überragenden Tag“, so Fasching. Für nochmalige Spannung fehlten Wilting die Kräfte. „Dann war das Ding eigentlich durch.“ Spätestens mit dem 4:1 durch Sandra Wianski per Strafstoß (84.) waren alle Zweifel verflogen.
Der Klassenerhalt sei vor allem ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Mannschaft weiterentwickelt habe. Wie schon in der Abstiegssaison habe man oft und lange auf Leistungsträgerinnen verzichten müssen. „Aber diesmal konnten wir es kompensieren“, so Fasching, der den Verein nach der Saison verlässt. „Für mich natürlich ein super Abgang. Ich übergebe die Mannschaft in einem super Zustand.“ (Thomas Benedikt)