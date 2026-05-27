„Ein super Abgang“ – Überackers Frauen schenken scheidendem Coach den Klassenerhalt

Die Fußballerinnen von RW Überacker. – Foto: Maximilian Merkl

Jetzt hat die Rechnerei endlich ein Ende: Dank des 4:1 (2:0)-Auswärtssiegs beim SV Wilting haben Überackers Landesliga-Fußballerinnen den Klassenerhalt gesichert. Nachdem das erste Abenteuer in der Landesliga vor zwei Jahren bereits nach einer Saison beendet war, steht nun fest: Die Rot-Weißen bleiben ein weiteres Jahr in der Liga.

In Wilting legten die RW-Fußballerinnen früh den Grundstein für den Sieg – ganz nach der Marschroute von Trainer Andreas Fasching. „Bei den Temperaturen wussten wir, dass es ganz schwer wird, wenn man in Rückstand gerät.“ Deshalb drückten die Rot-Weißen von Beginn an aufs Gaspedal. Die abstiegsgefährdeten Gastgeberinnen hielten zunächst dagegen. „Bei Wilting ging es um alles. Das hat man von der ersten Sekunde an gemerkt“, berichtete Fasching. Doch dann brach Überacker den Bann: Marie Wich traf zum 1:0 (30.), Melina Giannakos erhöhte nach starker Vorlage von Sarah Rothwinkler auf 2:0 (40.).