– Foto: Thies Meyer

Ein Stürmer mit Vergangenheit an der Ammerke Germania Egestorf-Langreder verpflichtet Angreifer Finn Hoffmann Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Egestorf-L. Finn Hoffmann

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat mit Finn Hoffmann den dritten externen Neuzugang für die kommende Spielzeit in der Oberliga Niedersachsen bekannt gegeben. Der 20-jährige Stürmer kommt vom Ligaabsteiger SSV Vorsfelde und erhält an der Ammerke die Rückennummer 9 – ein klares Zeichen für die Erwartungen an ihn.

Hoffmann ist in Egestorf kein Unbekannter. In der Saison 2021/22 spielte er bereits in der U19 des JFV Calenberger Land, bevor es ihn zur Eintracht Braunschweig verschlug, wo er in der A-Jugend-Bundesliga und in der U23 aktiv war. Zuletzt lief der dynamische Offensivspieler für den SSV Vorsfelde in der Oberliga auf, konnte den Abstieg jedoch nicht verhindern. Sportdirektor Paul Nieber sieht im Neuzugang eine gezielte Verstärkung: „Finn passt genau in unser Anforderungsprofil, Top-Talente mit regionalem Bezug zu uns zu holen. Er wird eine wichtige Rolle bei uns spielen.“ Mit seiner Schnelligkeit, Dribbelstärke und Torgefahr soll Hoffmann die Lücke im Angriff schließen, die in der vergangenen Saison offen geblieben war. Der Spieler selbst zeigt sich hochmotiviert: „Germania ist ein Top-Oberligaverein. Ich freue mich sehr auf die Herausforderung.“

Zwei U19-Talente rücken auf – Testspiele terminiert Neben den externen Neuzugängen setzt Germania auch auf den eigenen Nachwuchs: Tilman Bilges und Christiano Nolte aus der U19 des JFV Calenberger Land werden zur neuen Saison in den Herrenbereich übernommen. Beide sollen behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.