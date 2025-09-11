"Ein Stück weit schon überrascht"

FuPa Thüringen: Hallo Carl, bist du überrascht von eurem Ligastart? Ihr seid nach drei Spielen noch ungeschlagen. Was läuft so gut?

Carl Werner Kaldeborn: Ja, ein Stück weit sind wir schon überrascht – auch wenn wir wussten, dass wir eine gute Vorbereitung gespielt haben und als Team deutlich gefestigter auftreten. Im Vergleich zur letzten Saison haben wir aktuell einfach auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite – in engen Momenten oder bei knappen Spielverläufen, wo es letztes Jahr oft gegen uns lief. Der Einsatz stimmt, die Stimmung im Team ist top, und jeder ordnet sich dem gemeinsamen Ziel unter. Das macht momentan viel aus.

FuPa Thüringen: Vor allem defensiv habt ihr in den ersten drei Ligapartien wenig zugelassen – nur ein Gegentor. Habt ihr hier im Sommer den Hebel angesetzt? Was läuft in der Abwehrarbeit jetzt anders?

Carl: Ja, wir haben im Sommer ganz klar den Fokus auf unsere Defensive gelegt – sowohl taktisch als auch in der Abstimmung. Jeder weiß, was in bestimmten Situationen gefragt ist, und wir arbeiten viel disziplinierter gegen den Ball. Auch das Zusammenspiel mit unserem Keeper funktioniert richtig gut. Vor allem im Spielaufbau klappt das super: Wir haben eine gesunde Mischung aus dem Versuch, hinten herauszuspielen, und dem langen Ball, wenn es die Situation verlangt. Wichtig ist, dass jeder mitzieht und weiß, wann welches Mittel gefragt ist. Das funktioniert bislang sehr gut.