Ein Stück Vereins-DNA verlängert

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder,

Der SSV Sand setzt in seiner Kaderplanung weiter auf Kontinuität und Identifikation. Nach der jüngsten Zusage von Laurin Unzicker hat nun auch Salko Dzaferi verlängert. Für den Gruppenligisten ist das weit mehr als eine weitere Vertragsunterschrift: Dzaferi gilt im Verein längst als feste Größe, als Gesicht des SSV und als Spieler, der die blau-weiße Mannschaftskultur entscheidend mitprägt.

In seiner Mitteilung hebt der SSV vor allem die langjährige Verbundenheit des Mittelfeldspielers hervor. Dzaferi sei aus der Mannschaft kaum mehr wegzudenken, heißt es sinngemäß. Mit seinem Einsatz auf dem Platz verkörpere er vieles von dem, wofür der Verein stehen wolle: Verlässlichkeit, Loyalität und die Bereitschaft, Verantwortung für das Team zu übernehmen.

Sportlich bringt Dzaferi nach Einschätzung des Klubs nicht nur Leistung, sondern auch Erfahrung, Ruhe und Stabilität ein. Gerade diese Eigenschaften sind für eine Mannschaft von besonderem Wert, die ihr Gerüst frühzeitig für die kommende Saison festigen will. Während Unzicker zuletzt als Fixpunkt und Antreiber beschrieben wurde, steht Dzaferi nun besonders für gewachsene Zugehörigkeit und innere Stabilität.