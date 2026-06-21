Ein Stück Stadiongeschichte kehrt bei Rot-Weiss Essen zurück Mit dem Nachbau der ehemaligen Haupttribüne des Georg-Melches-Stadions an der Hafenstraße setzt die GMS-Initiative ihr letztes großes Exponat eindrucksvoll fort. von RWE · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Detlev Jaritz (links), Karsten Fähndrich (Mitte) und Achim Kassner freuen sich über den Nachbau der alten Haupttribüne. – Foto: RWE

Die GMS-Initiative blickt auf ein besonderes Kapitel ihrer langjährigen Arbeit zurück: den originalgetreuen Nachbau der ehemaligen Haupttribüne des Georg-Melches-Stadions, die heute als Montage vor dem Stadion an der Hafenstraße steht und dort als sichtbares Stück Vereinsgeschichte erhalten bleibt.

Die alte Haupttribüne hatte eine zentrale Bedeutung für die Stadion- und Vereinsgeschichte. Im Jahr 2012 konnte sie wegen des fehlenden Denkmalschutzes nicht gerettet werden und musste schließlich abgerissen werden. Mit diesem Einschnitt wurde jedoch früh klar, dass zumindest einzelne Exponate und Erinnerungsstücke sowohl im Stadion als auch im Umfeld bewahrt werden sollen – als lebendiges Gedächtnis für den Verein und seine Fans. Vertrauensvolle Zusammenarbeit Über die Jahre entstand dabei eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der GMS-Initiative (GMS steht für Georg-Melches-Stadion), dem Verein Rot-Weiss Essen, der GVE (Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH) sowie zahlreichen Unterstützern und Sponsoren, die dieses Vorhaben mit großer Hilfsbereitschaft begleitet haben. Diese Kooperation war entscheidend dafür, dass das Projekt über viele Jahre hinweg Schritt für Schritt umgesetzt werden konnte und wohl das deutschlandweite einzige Fußball-Freilichtmuseum ist.

Die alte Tribüne, die 2012 abgerissen werden musste. – Foto: RWE

Mit dem aktuellen Nachbau der Haupttribüne ist nun das letzte große Exponat dieser Reihe fertiggestellt worden – verbunden mit besonders viel handwerklichem und organisatorischem Aufwand. Ein besonderer Dank gilt dabei Achim Kassner mit seiner Firma WMH Westdeutscher Metall-Handel GmbH, der die Fertigstellung ehrenamtlich übernommen hat. Finanziert wurden ausschließlich die Materialkosten, die vollständig durch Spenden von Sponsoren gedeckt werden konnten.