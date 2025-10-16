„Ein Stück meines Herzens bleibt bei Bergfried“

Nach über fünf Jahren ist Schluss: Hannes Diekamp und der SV Bergfried Leverkusen haben sich getrennt. Im Interview spricht der 38-Jährige über die Entscheidung, den schwierigen Saisonstart und warum ihm der Abschied so schwerfällt.

Nach über einem halben Jahrzehnt endet beim SV Bergfried Leverkusen eine Ära. Trainer Hannes Diekamp hat den Verein, den er 2019 übernommen und in die Bezirksliga zurückgeführt hatte, verlassen. „Der Verein kam vor drei Wochen auf mich zu, dass die Ergebnisse so langsam besser werden müssen. Seitdem habe ich dann auch angefangen, mir meine Gedanken zu machen. Nun haben wir uns in dieser Woche im Einvernehmen und im Guten getrennt.“ Damit endet eine überaus erfolgreiche Zusammenarbeit: Unter Diekamp feierte Bergfried 2024 die Rückkehr in die Bezirksliga – nach zuvor drei Top-Fünf-Platzierungen in der Kreisliga A.

Der Start in die neue Saison verlief jedoch alles andere als erhofft. Nach sieben Spielen steht Bergfried mit nur fünf Punkten auf einem Abstiegsplatz, zudem zählt die Defensive mit 22 Gegentoren zu den anfälligsten der Liga. Diekamp erklärt: „Viele Ausfälle haben uns enorm getroffen. Florian Blatt hat in der Vorbereitung noch kurzfristig den Verein verlassen, Cedric Bergmann ist noch gar kein Faktor und Tim Schmitz ist die ganze Zeit schon verletzt.“

Hinzu kommt, dass Torjäger Til Juber, der in der Vorsaison noch 31 Tore in 27 Spielen erzielte, bislang leer ausgegangen ist. „Wir haben ein paar Jungs, bei denen der Kopf gerade den Füßen im Weg steht. Aber das wird wieder funktionieren. Die Mannschaft kommt da auf jeden Fall sehr gut wieder raus,“ zeigt sich Diekamp überzeugt.

Diekamp "Schönste Zeit meines fußballerischen Lebens"

Nach über fünf Jahren war die Trennung für den 38-Jährigen keine leichte Entscheidung: „Der Abschied ist mir unendlich schwer gefallen. Das ist mit Abstand die schwerste Trennung in meiner Trainerkarriere. Ich hatte die schönste Zeit meines fußballerischen Lebens bis jetzt bei Bergfried. Ein Stück meines Herzens wird auch immer da bleiben.“

Besonders stolz sei er auf das, was gemeinsam erreicht wurde: „Ich bin super stolz auf die Jungs, auf die Mannschaft, was wir alles gemeinsam erreicht haben, welche Rückschläge wir weggesteckt und welche tollen Erfolge wir gefeiert haben – auf und neben dem Platz. Ich bin einfach nur dankbar, Trainer dieser geilen Mannschaft gewesen sein zu dürfen.“

Kurze Pause – aber keine Fußballmüdigkeit

Was seine persönliche Zukunft angeht, will Diekamp zunächst durchatmen. „Ich werde jetzt mal zwei, drei Wochen das Handy ausmachen und ein bisschen abschalten.“ Doch ein längerer Rückzug kommt für den leidenschaftlichen Coach nicht infrage. „Wenn sich ein neues Angebot auftut – ich liebe den Fußball, ich brenne für den Fußball. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt gar nichts mehr damit zu machen.“

Ein Comeback ist also nur eine Frage der Zeit: „Erst mal die Akkus aufladen und dann in zwei, drei Wochen gucken, welche Türen sich öffnen. Dann beginnt ein neues Kapitel.“