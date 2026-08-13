Ein Strafstoß entscheidet: Unterpfaffenhofen wirft Emmering aus dem Pokal Totopokal Zugspitze Nord von Dieter Metzler · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Unterpfaffenhofen (in Rot) im Spiel gegen den FC Emmering (gelbe Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Der FC Emmering unterliegt im Finale der Totopokal-Spielgruppe Nord mit 0:1. Ein vermeintlicher Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit zählt nicht.

Ein zweiter Pokal-Coup ist dem FC Emmering nicht gelungen. Im Finale der Totopokal-Spielgruppe Nord unterlag der Kreisklassist am Mittwochabend vor gut 200 Zuschauern im heimischen Hölzlstadion dem eine Klasse höher spielenden SC Unterpfaffenhofen mit 0:1. Die Mannschaft von Trainer Andreas Zorn zog damit in die nächste Runde der Zugspitzgruppe ein. Ein Klassenunterschied war dabei über weite Strecken nicht zu erkennen. Die Mannschaft von FCE-Trainer Stefan Hebding hielt nicht nur mit, sondern war phasenweise sogar das aktivere Team. Vor allem in der zweiten Halbzeit drängten die Emmeringer auf den Ausgleich, während sich Unterpfaffenhofen weitgehend auf die Verteidigung des knappen Vorsprungs konzentrierte.

Bei seinen wenigen Entlastungsangriffen blieb der SCU allerdings gefährlich. Kapitän Nick Kapfer hätte die Partie vorzeitig entscheiden können, sein Distanzschuss krachte jedoch an die Querlatte. Den einzigen Treffer erzielte Konrad Wanderer nach 20 Minuten. Nach einem Foul an ihm entschied Schiedsrichter Maximilian Haas auf Strafstoß. Wanderer trat selbst an und ließ FCE-Torhüter Laurin Unsinn mit einem strammen Schuss keine Chance. Die Führung der Upfer Buam stellte den bisherigen Spielverlauf etwas auf den Kopf, denn in der Anfangsphase hatte Emmering mehr von der Partie, ohne sich allerdings zwingende Möglichkeiten zu erarbeiten.