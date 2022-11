Ein Strafstoß entscheidet das Derby zwischen Stallwang und Haibach

„Naja, das war nicht wirklich das Gelbe vom Ei“ werden sich die meisten der ca. 300 Zuschauer gedacht haben, als SR Raml zum Schlusspfiff ansetzte und das Nachbarderby zwischen dem TSV Stallwang und dem SV Haibach beendete. Von Beginn an war es ein niveauarmes, von vielen Fehlern geprägtes Spiel, dass einfach keinen so richtig begeistern konnte. Die Heimmannschaft kam wesentlich besser in die Partie, während vom Haibacher Spiel in den ersten 20 Minuten keinerlei Impulse ausgingen. Torraumszenen waren im ersten Durchgang Mangelware, wobei die „Stoiwinga“ einige Möglichkeiten mehr auf dem Fuß hatten, als der Gast aus Haibach.