Ein Stoßstürmer für Schwerin: Usman Taiwo wechselt zum Oberligisten

– Foto: FuPa-Grafik/Verein

Der FC Mecklenburg Schwerin treibt die Planungen für die kommende Saison in der NOFV-Oberliga Nord voran. Mit der Verpflichtung des fast zwei Meter großen Angreifers Usman Taiwo vom FC Einheit Wernigerode gewinnt der Aufsteiger erhebliche körperliche Präsenz und Torgefährlichkeit für sein Offensivspiel hinzu.

Der FC Mecklenburg Schwerin freut sich, mit Usman Taiwo einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentieren zu können. Mit dem fast zwei Meter großen Angreifer gewinnt der Verein einen echten Stoßstürmer hinzu. Der bullige Mittelstürmer bringt enorme körperliche Präsenz, Durchsetzungsvermögen sowie Kopfballstärke mit und wird dem Offensivspiel zusätzliche Variabilität verleihen. Gerade als Zielspieler im Angriff und als Anspielstation im Strafraum kann Usman wichtige Akzente setzen.

Starke Torquote aus vergangenen Spielzeiten

Der 27-jährige Niederländer wechselt vom FC Einheit Wernigerode nach Schwerin. Zuvor machte er in den vergangenen Spielzeiten mit starken Tor- und Assistwerten auf sich aufmerksam. Diese Qualitäten sollen nun dem Aufsteiger in der höheren Spielklasse helfen.

Der Verein blickt mit Freude auf die Zusammenarbeit

Die Verantwortlichen sind von den Qualitäten des Neuzugangs absolut überzeugt. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Frank Engel, Vizepräsident des FCM, wie folgt: „Mit Usman gewinnen wir einen Spielertypen hinzu, den wir bislang nicht in dieser Form im Kader hatten. Seine körperliche Präsenz, seine Erfahrung und seine Qualitäten im Strafraum werden unser Offensivspiel bereichern. Wir sind überzeugt, dass er unserer Mannschaft mit seiner Art Fußball zu spielen sehr helfen wird und freuen uns auf die gemeinsame Zeit.“

Große Vorfreude auf die neue Herausforderung

Auch bei dem Angreifer selbst ist die Freude über den Wechsel groß. In der Pressemitteilung des Vereins wird Usman Taiwo mit folgenden Worten zitiert: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FC Mecklenburg Schwerin. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir gezeigt, dass der Verein ambitionierte Ziele verfolgt. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, erfolgreich zu sein, viele Tore zu erzielen und gemeinsam mit der Mannschaft eine gute Saison zu spielen. Jetzt freue ich mich darauf, die Fans und meine neuen Mitspieler kennenzulernen.“