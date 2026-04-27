Ein Stich ins Inter-Herz: VfR Neumünster siegt glücklich mit letzter A

Melih Cerrah (Inter Türkspor Kiel) sorgte für Highlights. Kenny Korup (re.) und Ilir Serifi (VfR Neumünster) versuchen, den dribbelstarken Akteur zu stoppen. – Foto: Ismail Yesilyurt

In seinem letzten Saisonheimspiel empfing Inter Türkspor Kiel die Rasensportler aus der ehemaligen Tuchmacherstadt Neumünster. Für die Gäste ging es noch um Platz fünf. Im Vergleich zu Inter ein absoluter Luxus, denn für die Heimelf von Trainer Karim Youssuf und Co-Trainer Rezan Acer ging es bereits heute um alles. Drei Punkte Rückstand zuzüglich der Hypothek des deutlich schlechteren Torverhältnisses müssen aufgeholt werden, um das rettende Ufer zu erreichen. Angesichts der drei schweren Auswärtsspiele in Satrup, in Rotenhof und zum Saisonabschluss das Stadtderby bei Kilia war ein Sieg heute alternativlos.

VfR ohne Sechs

Die Chancen standen trotz der Verletzungen der Inter-Verteidiger Pascal Polonski und Moritz Haye gar nicht mal so ungünstig. Dem Gast fehlten neben den Mittelfeldspielern Sven Freitag, Visar Mehmeti, Radovan Karaman und Kevin Schulz heute auch noch der angeschlagene Jan Lippegaus und Tom Schilling (hospitiert beim FC Carl Zeiss Jena). Auch Spielmacher und Torjäger Ilir Serifi nahm zunächst nur auf der Bank Platz.

Inter reaktiviert Lars Horstinger Die Interisti hatten sich für dieses überaus wichtige Spiel einiges einfallen lassen. So wurde Lars Horstinger reaktiviert und als Mittelstürmer aufgeboten, um die Durchschlagskraft im Angriff zu erhöhen. Kapitän Andre Volkers und Neuzugang Orkan Erkucu verteidigten innen, Denzel Imasün und Abbas Sharba außen.

Mit Lars Horstinger (Co-Trainer Inter Türkspor) warf headcoach Karim Youssef eine Unbekannte in die Gleichung gegen den VfR Neumünster, die fast aufging. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zunächst ausgeglichene Partie Auf dem stumpfen Kunstrasen des Hans-Mohr-Sportplatzes hat der Gast die erste Chance. Rafael Krause setzt sich halblinks durch, Inter-Keeper Mats Jonas Lüdtke wehrt zur Ecke ab. Der Auftakt zu einer Ecken-Serie des Gastes, die aber nichts einbringt. Aber auch Inter ist gut im Spiel, erkämpft bereits jetzt viele Standards, weil man entschlossener und engagierter in die Zweikämpfe geht. Nach der 2. Ecke durch Till Börner köpft Andre Volkers knapp vorbei (12.). Wenig später ein Freistoß von Börner, Horstinger köpft noch knapper vorbei. Inter wieder mit Fehler - Krause trifft zur Gästeführung Bei verteiltem Spiel ist es dann wie schon so oft in dieser Saison. Ein fataler Fehlpass der Interisti wird gnadenlos bestraft. Kastriot Alija ist vor Lüdtke am Ball, umkurvt ihn, spielt nach innen. Krause legt sich noch den Ball und zwei Gegner zurecht und vollstreckt eiskalt zum 0:1 (23.). Quasi aus dem Nichts. Nach dem 0:1 spielt nur noch Intertürk Nach dem Rückstand spielt im Prinzip nur noch die Heimelf. Besonders gefährlich wird es immer dann, wenn die Interisti schnell über außen kommen und dort überlagern. Dem VfR gelingt es defensiv nicht, außen mal zu doppeln. Dazu steht man schlicht zu hoch, schaltet auch zu langsam von eigenem (meist schnell beendetem) Ballbesitz auf kollektive Abwehrarbeit um. So ist Imasün halblinks frei, scheitert aber an VfR-Keeper Newe, der sich aufgebaut hat (28.). Doch nach 40 Minuten scheint der Ausgleich fällig. Wieder über links hat sich Ömer Sönmez im Eins-gegen-eins durchgesetzt, ist frei vor Newe, der zu spät kommt und ihn trifft. Elfmeter! Newe hält Strafstoß Eugen Halili tritt an, doch Christopher Newe ahnt die Ecke und wehrt ab (40.). So geht es mit einer knappen Führung der Gäste-Elf von Trainer Danny Cornelius in die Halbzeit.

Starker Rückhalt des VfR Neumünster - der starke Keeper Christopher Newe. – Foto: Ismail Yesilyurt

Inter drückend überlegen mit dem schnellen Ausgleich Direkt nach der Pause verliert dann der VfR über außen noch vor der Mittellinie das Spielgerät, Horstinger wird von Abbas Sharba bedient. Horstinger zieht aus 25 Metern ab, Glanzparade Newe. Doch wenig später spielt Sönmez wenig bedrängt von außen ganz laaaang, der Ball setzt auf, Newe kann den Ball nicht kontrollieren, und fast von der Grundlinie zirkelt der andere schnelle Außen Melih Cerrah den Ball aus 10 Metern ins verwaiste Tor (50.). Längst verdienter Ausgleich. Nochmal ein Lebenszeichen des VfR Dann meldet sich auch der VfR nochmal zu Wort. Über rechts wird mal schnell und direkt kombiniert. Über Kenny Korup und Nick Neca kommt der Ball zum eingewechselten Ilir Serifi, der auf engstem Raum einen Mann aussteigen lässt und auf den ganz freien Jordan Marquardt ablegen will. Die Fußspitze von Orkan Erkocu fälscht den Ball die entscheidenden fünf Zentimeter ab (53.). Zweite Halbzeit: Spiel auf ein Tor Anschließend findet Rasensport fast gar nicht mehr statt. Inter drückt den Gast in die eigene Hälfte. Und hat Riesenchancen: Sönmez ist am allein gelassenen Neca vorbei, Newe hält überragend (55.). Immer wieder Freistöße gegen den verteidigenden VfR. Wieder von Börner, Horstingers Kopfball aus Nahdistanz (65.) - Glanzparade Newe. Außerhalb des eigenen Strafraums gewinnt der VfR kaum mal zweite Bälle. Eigener Aufbau von hinten raus ist heute nicht möglich, dazu ist man schlicht zu unterlegen. Aber im eigenen Strafraum behält man aber meist doch den Überblick, oft müssen sich Korup, Schomaker oder Kahlcke mit wilden Befreiungsschlägen behelfen. Inters zahlreiche Abschlüsse zu ungenau Die Yussef-Elf kommt zu vielen Distanz-Abschlüssen. Aber auch hier offenbart sich das Manko der Elf. Zu wenig geht gefährlich aufs Tor. Viel geht drüber oder der vielbeschäftigte Newe ist da. So langsam läuft Inter dann die Zeit davon. Ein aussichtsreicher Freistoß 18 Meter von halblinks ist dann die allerletzte vergebene Großchance (88.). Der Schuss von Rechtsfuß Erkocu wird von der Mauer zur Ecke geblockt. "Newe hatte die Mauer so gestellt, dass die Schussbahn für mich komplett zu war, deshalb habe ich nicht geschossen", so Lars Horstinger, der Mann mit dem Linksfuß-Hammer nach Schlusspfiff. VfR mit einfachster Spielidee - Lang und weit auf Kramer Mit Christopher Kramer hatte Cornelius nach einer guten Stunde seinen kopfballstärksten Akteur gebracht. Zunehmend kommen die langen Abschläge von Korup oder Newe auf ihn. Und er verarbeitet viele, bringt sie zum Nebenmann. Das bringt zunächst auch nicht viel, aber in der Schlussphase dann doch.

Abbas Sharba (Inter Türkspor Kiel) war auch ein Aktivposten für seins Mannschaft. – Foto: Ismail Yesilyurt