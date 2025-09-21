Etzenrichts Tormann Dominik Pautsch und seinen Vorderleuten dürfte am Samstag ein Stein vorm Herzen gefallen sein. – Foto: Rudi Walberer

»Ein Stein, ja ein Fels fällt uns vom Herzen« Der SV Etzenricht hat endlich den ersten Landesliga-Dreier in der Tasche

Der Wille versetzt bekanntlich Berge: Beim SV Etzenricht ging im zwölften Anlauf der Wunsch nach dem ersten „Dreier“ in der Landesliga Mitte in Erfüllung. Ausgerechnet gegen einen ambitionierten und zumindest im ersten Spielabschnitt mit breiter Brust auftretenden SSV Eggenfelden jubelte am Ende das Team von Spielertrainer Andy Wendl.

Erstmals in dieser Saison auf einen Nichtabstiegsplatz gesprungen, war Wendl die Erleichterung anzumerken: „Ein Stein, ja ein Fels fällt uns vom Herzen. Wir haben uns mit unseren ureigenen Stärken, einer Menge Leidenschaft, Kampfgeist, Zweikampf, Laufbereitschaft und endlich auch mal mit hervorragender Torgefährlichkeit für eine 90 Minuten auf den Platz gebrachte Leistung belohnt. Dabei trafen wir auf eine spielerisch ausgereifte und selbstbewusste Mannschaft, die bisher am torhungrigsten in der Liga war und mit Technik und sicherer Kombination überzeugt hat“, bilanzierte er am Ende.









Die von Eggenfelden erzielten Spielanteile vor dem Pausenpfiff waren in der Tat enorm. Etzenricht stand tief, verteidigte fast ständig und sah sich gefährlichen Angriffen ausgesetzt. Die optische Überlegenheit und das flüssige Kombinieren der von Trainer Valdrin Blakay auf Angriffsfußball eingestellten Gäste blieb ohne Fortune. Zweimal klopfte der Ball an den Außenpfosten, mehr lief nicht bei den Abschlüssen. Aber auch die Nordoberpfälzer kamen zu Konterchancen: Johannes Janker dribbelte sich durch, feuerte aber über die Latte (24.). Ein weiteres Solo des Stürmers fand sein Ende in einer klasse Parade von Matthias Petermann (29.), der im Zuge der Rotation beim SSV im Tor stand. Insgesamt hatte Blakay seine Startelf auf vier Positionen geändert; bei Etzenricht fehlte Nick Sperlich wie erwartet wegen einer Zerrung. Ein Knackpunkt für diesen Sieg war wohl schon das frühe 1:0: Ein echter Hammer von Noha Scheler aus der zweiten Reihe abgefeuert und auch mit Flugeinlage nicht zu halten (7.). Unverändert drückte der SSV, ließ gekonnt den Ball laufen.



Fußball ist ein Ergebnissport und das bewahrheitete sich beim vorentscheidenen 2:0 (69.). Etzenricht wurde frecher, arbeitete mehr nach vorn und lieferte einen rasanten Konter über die rechte Seite. Martin Pasieka leistete unwiderstehlich mit einem Spurt die Vorarbeit und der mitgelaufene Janker vollendete aus kurzem Abstand sicher. In den kommenden Szenen klappte fast alles. Mit seiner ureigenen Kopfballtechnik und mit Sprungkraft versenkte Pasieka eine Ecke von Deniz Bock (76.). Bock krönte seine und die Leistung der Mannschaft schließlich mit einem platzierten Schuss (78.) zum nicht unbedingt erwarteten Endresultat des zuvor als „Remis-Spezialisten“ gehandelten Sportvereins. Kommenden Samstag tritt das Wendl-Gefolge bei Mitaufsteiger FC Tegernheim an. Und will bestenfalls gleich nachlegen.