„Ein Stein ist uns vom Herzen gefallen“

Der SV Wendessen hat am Sonntag in der Bezirksliga Braunschweig 3 einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den Tabellenletzten FC Ilsetal gewann die Mannschaft von Trainer Pascal Gos mit 3:1 (1:1) und verschaffte sich damit etwas Luft..

Vor heimischem Publikum begann Wendessen druckvoll. Bereits in der 5. Minute traf Waldemar Winter zur frühen Führung. Doch die Gäste nutzten ihre erste Gelegenheit: Colin Dellert glich in der 16. Minute aus. „Wir haben von Anfang an hochgepresst, waren klar besser, und dann fragst du dich in der Halbzeit trotzdem, wie es 1:1 stehen kann. Aber es ist halt nun mal so wenn du unten stehst“, sagte Trainer Gos nach der Partie.

Sein Team blieb jedoch geduldig. Nach mehreren Chancen war es schließlich Leon Grabowski, der per Strafstoß für die erneute Führung sorgte (75.). In der Nachspielzeit machte der Offensivmann mit einem weiteren verwandelten Elfmeter (90.) den verdienten Endstand perfekt.

„Wir haben gefühlt nur auf ein Tor gespielt. Ilsetal hatte noch ein, zwei Konter, die aber nicht gefährlich wurden. Unter dem Strich ein hochverdienter Sieg“, resümierte Gos. Gleichzeitig betonte er die Bedeutung des Erfolgs: „Es ist tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir endlich mal wieder drei Punkte eingefahren haben.“

In der Tabelle klettert Wendessen mit nun sieben Zählern auf Rang zwölf und verschafft sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge. Ilsetal bleibt mit drei Punkten Vorletzter.

Für Wendessen geht es am kommenden Wochenende gegen den VfL/TSKV Oker weiter. „Wir wollen genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben – und zwar mit drei Punkten“, kündigte Gos zum Abschluss an.