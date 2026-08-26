Ein Start zum Vergessen für den A-Ligisten VfR Büttgen

Der VfR Büttgen darf nicht nur über die spielerische Komponente agieren wollen. – Foto: Henning Meß

Marcel Müller hatte sich seine Saisonpremiere beim VfR Büttgen ganz anders vorgestellt. Nach dem Pokal-Aus und der Niederlage zum Saisonauftakt der Kreisliga A gegen die SF Vorst stand der neue Trainer beim SSV Delrath erstmals selbst an der Seitenlinie – und sah die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel. „Das ist jetzt natürlich ein richtiger Katastrophenstart“, sagt Müller. Sein persönliches Debüt fasst er noch kürzer zusammen: „Voll in die Hose gegangen.“

Dabei sah es lange so aus, als würde Büttgen die ersten Punkte der Saison mitnehmen. Leon Amrath brachte den VfR mit seinen Treffern in der 36. und 64. Minute 2:0 in Führung. Wirklich zufrieden war Müller aber auch zu diesem Zeitpunkt nicht. „Bis zum 2:0 war es in Ordnung, aber wir haben auch da nicht überzeugt. Wir waren spielerisch überlegen, sind aber nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Was Delrath seiner Mannschaft entgegensetzen würde, war schließlich keine Überraschung. „Wir wussten vorher, dass die sehr robust sind. Trotzdem haben wir uns null darauf eingelassen. Kämpferisch waren wir nicht da“, sagt Müller.

Büttgen muss den Kampf aufnehmen

Genau darin sieht er nach den ersten Spielen ein Problem. „So wird es schwer in der Liga, wenn wir gegen Mannschaften, die nicht über das Spielerische, sondern über das Kämpferische kommen, nicht bestehen.“ Und der Trainer geht noch einen Schritt weiter: „Dann müssen wir noch einmal darüber reden, ob unsere Zielsetzung nicht zu hoch war.“ Bis zur 65. Minute deutete trotz dieser Probleme wenig darauf hin, dass Büttgen noch mit leeren Händen nach Hause fahren würde. „Beim 2:0 dachte ich noch: Yes, das wird. Jetzt ist der Widerstand langsam gebrochen“, erinnert sich Müller. Nur zwei Minuten später folgte der Moment, in dem das Spiel kippte. Innenverteidiger Vincent Coussot sah Gelb-Rot. „Die Gelbe Karte vorher war nicht nötig. Gelb-Rot war dann ein klares Foul am Sechzehner und ging in Ordnung.“ Für Müller war der Platzverweis richtungweisend – was danach passierte, konnte er sich allerdings nicht allein mit der Unterzahl erklären.