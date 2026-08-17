Ein Start wie aus dem Bilderbuch für Aufsteiger Wörpetal

– Foto: Steffi Rathje

Bezirksliga-Aufsteiger FC Wörpetal hält sich auch beim zweiten Auftritt in der neuen Liga schadlos. Nach dem Auftaktsieg gegen Ippensen/Wohnste bezwang der FC den MTV Riede im ersten Auswärtsspiel der Saison mit 3:2.

„Wir wussten, was auf uns zukommen würde, aber irgendwie hat keiner richtig umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte FC-Coach Dennis Bargemann. Die Rieder störten die Wörpetaler auf ihrem kleinen Platz erwartungsgemäß früh.

Ein Novum: Zum ersten Mal seit der Neugründung des Vereins vor einem Jahr standen beim FC Wörpetal im Bezirksligaspiel beim MTV Riede dieselben Spieler in der Startelf wie in der Vorwoche. Dennoch lief es zu Beginn der Partie nicht nach Wunsch für die Gäste.

Bereits in der vierten Minute fiel das 1:0 für den MTV. Nach einem kurzen Abstoß von Keeper Clas Schröder verdaddelte Jannick Jagels am Elfmeterpunkt den Ball, sodass Riedes Stürmer Maik Stöver leichtes Spiel hatte.

Wörpetal lässt sich von Gegentor nicht beeindrucken



Wörpetal ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken. „Wir haben weiter versucht, ruhig hinten herauszuspielen“, so Bargemann. Die Folge war der schnelle Ausgleich in der neunten Minute. Felix Bäsmann schickte Fynn Eickhoff mit einem langen Ball auf die Reise. Dessen Flanke von der Grundlinie verwertete Tjard Albrecht mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 1:1.

Die Gäste blieben anschließend gut im Spiel. Immer wieder gelang es ihnen, das Rieder Pressing zu überspielen. Allerdings entstand daraus zunächst kaum Torgefahr. Die beste Gelegenheit hatte daher Jannick Jagels mit einem Freistoß, der jedoch nur an den Außenpfosten ging.



„Wir waren in der zweiten Halbzeit überlegen, haben nur ein, zwei kleinere Chancen zugelassen und hatten selbst extrem viel vom Spiel.“Dennis Bargemann, Trainer FC Wörpetal

Die Platzherren blieben durch ihr schnelles Umschaltspiel jederzeit gefährlich. „Das wussten wir, aber auf dem kleinen Platz kannst du nur wenig dagegen machen, dass so ein Konter auch mal durchgeht“, erklärte Bargemann. So geschehen in der 37. Minute: Nach einem Ballverlust im Wörpetaler Spielaufbau blieb Marvin Just im Eins-gegen-Eins gegen Schröder Sieger und traf zur erneuten MTV-Führung.

Doch auch diesmal währte die Freude auf Rieder Seite nicht lange. Nur drei Minuten später fiel das 2:2. Jannick Jagels setzte sich im Mittelfeld durch und passte zu Albrecht, der quer auf Jonas Marherr legte. Dieser brachte den Ball im Tor unter.

FC-Coach Bargemann: „Wir waren in der zweiten Halbzeit überlegen“



Im zweiten Durchgang lief es von Beginn an besser für die Gäste. Nach einem Ballgewinn passte Kevin Murley zu Lennart Lange, der dem gegnerischen Torwart Jannik Schumacher im direkten Duell keine Chance ließ. In der 52. Minute brachte er den FC damit erstmals in Führung – und sorgte zugleich für den Endstand.

Denn Wörpetal ließ in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr anbrennen. „Wir waren in der zweiten Halbzeit überlegen, haben nur ein, zwei kleinere Chancen zugelassen und hatten selbst extrem viel vom Spiel“, sagte Bargemann. Lediglich die Chancenverwertung ließ etwas zu wünschen übrig, denn der FC hätte den Sack durchaus früher zumachen können. So musste die Mannschaft bis zum Schluss zittern, ehe die drei Punkte endgültig gesichert waren.

„Das ist schon ein perfekter Saisonstart“, fand Dennis Bargemann nach dem seiner Meinung nach verdienten zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel. Am kommenden Sonntag wartet in Tarmstedt mit der SG Unterstedt der nächste Gegner. Diese erkämpfte sich parallel zum Wörpetaler Sieg nach zweimaligem Rückstand ein 2:2 gegen den TV Oyten.