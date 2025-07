„Ein Start nach Maß“: SV Miesbach gelingt souveräner Auswärtssieg in Peterskirchen

Am Samstagabend waren die Kreisstädter beim Tabellennachbarn der vergangenen Saison, dem TSV Peterskirchen, zu Gast. Die beiden Neuzugänge Niklas Kottmair und Benedikt Gerr mussten verletzungsbedingt passen. Florian Haas kam im zweiten Durchgang in die Partie. So war Drilon Shukaj der einzige Neue in der Startelf.

Robert Mündl und Shukaj hatten im Anschluss gute Möglichkeiten zu erhöhen, sodass Peterskirchen mit dem 0:1 zur Pause noch gut bedient war. Die Heimmannschaft kam erst nach einer halben Stunde besser in die Partie und bei Standards zu ersten Halbchancen. Wirklich zwingend wurden sie aber nicht.

Shukaj und Sontheim erhöhen nach der Pause für den SV Miesbach

Im zweiten Durchgang sorgte Miesbach mit einem Doppelschlag für die schnelle Vorentscheidung. Über Erten und Wiedmann kam der Ball zu Shukaj, der per Direktabnahme zum 2:0 einschoss. Keine zwei Minuten später fiel das 3:0. Wiedmann steckte durch auf Noah Gumberger, der flankte ins Zentrum, wo Josef Sontheim per Kopf gegen die Laufrichtung des Keepers vollstreckte.

„Damit haben wir ihnen den Stecker gezogen“, stellt Grünwald fest. Zwei Mal verhinderte dann das Aluminium den vierten Miesbacher Treffer. Shukaj scheiterte an der Querlatte, Wiedmann am Pfosten. Peterskirchen kam nach einem abgewehrten Freistoß per Volleyschuss noch zum Ehrentreffer, doch Miesbachs Sieg geriet zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr. Kurz vor Schluss sahen die Gastgeber noch eine rote Karte, als der eingewechselte Benjamin Kram nach einem langen Ball vom letzten Mann per Notbremse gestoppt wurde.

„Sean Erten, Maxi Wiedmann und Noah Gumberger sind bei uns herausgestochen, es haben aber alle am oberen Limit gespielt“, lobt Grünwald. Am nächsten Samstag wartet mit dem TSV Ampfing einer der Aufstiegsaspiranten auf die SV-Kicker.