Beim FC Anker Wismar herrscht große Freude über eine Personalentscheidung für die neue Spielzeit 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Nord. Kapitän Lares Kodanek bleibt dem Verein weiterhin erhalten. Der 24-jährige Verteidiger stammt aus dem Landkreis und bringt neben seiner sportlichen Qualität eine tiefe, emotionale Verbundenheit zu Verein, Stadt und Region mit. Er hat sich längst als wichtiger Baustein der Mannschaft sowie als echter Anführer auf und neben dem Platz etabliert. Dass er den gemeinsamen Weg fortsetzt, setzt ein starkes Zeichen des Zusammenhalts für das gesamte Umfeld.

Die sportliche Konstanz des Anführers

Seine Bedeutung für das Team spiegelt sich eindrucksvoll in seiner langjährigen Beständigkeit wider, denn Kodanek geht nun bereits in seine vierte Saison beim FC Anker Wismar. In der zurückliegenden Oberliga-Spielzeit 2025/2026 absolvierte der Abwehrspieler 26 Partien und erzielte dabei zwei Tore. Bereits in der Saison 2024/2025 stand er verlässlich in 27 Ligaspielen auf dem Rasen und traf ebenfalls zweimal. Auch in der Oberliga-Saison 2023/2024 kam er auf 27 Einsätze, blieb dabei jedoch ohne Torerfolg. Seine Wurzeln im Team reichen zurück in die Verbandsliga-Saison 2022/2023, in der er in 25 Spielen zwei Tore zum damaligen Erfolg beitrug. Torvorlagen wurden in all diesen Jahren für den Defensivspezialisten nicht verzeichnet.

Identifikation als gelebter Vereinsansatz

Mit dem Verbleib des Kapitäns wird das Fundament für die Zukunft des Klubs entscheidend gestärkt. Genau solche Akteure verkörpern den aktuellen Ansatz des FC Anker Wismar. Der Verein verbindet mit dieser Personalie die zentralen Elemente Identifikation, Verantwortung und Zusammenhalt, die als Leitlinie für die Mannschaft in der bevorstehenden Oberliga-Saison dienen sollen.