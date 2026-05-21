Ein starkes Zeichen für den Jugendfußball in St. Wendel von Patrick Scheid · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser

Die Vereine FC Niederlinxweiler, SV Oberlinxweiler, SV Remmesweiler und FC Blau Weiß St. Wendel haben gemeinsam eine richtungsweisende Entscheidung getroffen: Ab sofort bündeln sie ihre Kräfte im Jugendbereich und gründen die JSG St. Wendel.

Mit dieser Jugendspielgemeinschaft entsteht mehr als nur eine organisatorische Zusammenarbeit – es entsteht eine gemeinsame Vision. Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen unserer Stadt die Möglichkeit zu geben, Fußball in einem starken und verlässlichen Umfeld zu erleben. Die JSG St. Wendel steht für Teamgeist, Zusammenhalt und Verantwortung. Sie möchte den Fußball nicht nur an der Spitze fördern, sondern vor allem in der Breite stärken.