Ein starkes Zeichen für den Jugendfußball in St. Wendel

Die Vereine FC Niederlinxweiler, SV Oberlinxweiler, SV Remmesweiler und FC Blau Weiß St. Wendel haben gemeinsam eine richtungsweisende Entscheidung getroffen:
Ab sofort bündeln sie ihre Kräfte im Jugendbereich und gründen die JSG St. Wendel.
Mit dieser Jugendspielgemeinschaft entsteht mehr als nur eine organisatorische Zusammenarbeit – es entsteht eine gemeinsame Vision. Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen unserer Stadt die Möglichkeit zu geben, Fußball in einem starken und verlässlichen Umfeld zu erleben.
Die JSG St. Wendel steht für Teamgeist, Zusammenhalt und Verantwortung. Sie möchte den Fußball nicht nur an der Spitze fördern, sondern vor allem in der Breite stärken.
Jeder, der möchte, kann Teil dieses Projekts und unserer Gemeinschaft werden und das Vereinsleben aktiv mitgestalten. Im Mittelpunkt steht vor allem das gemeinsame Erleben – das Miteinander auf und neben dem Platz, das Knüpfen von Freundschaften und das Stärken des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Gleichzeitig verstehen die beteiligten Vereine diesen Schritt als wichtigen Beitrag zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung:
Die JSG St. Wendel möchte jungen Menschen eine sportliche Heimat bieten, Werte vermitteln und einen Ort schaffen, an dem Gemeinschaft, Respekt und Fairness gelebt werden.
Gemeinsam investieren wir in die Zukunft unseres Nachwuchses – und damit in die Zukunft des Fußballs in St. Wendel. 💙⚽️