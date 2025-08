„Ein starkes Signal“ – Kohlscheid startet mit breiter Brust

Der Kohlscheider BC geht mit Zuversicht in die neue Spielzeit der Bezirksliga Staffel 4. Nach einem gelungenen Neustart im vergangenen Jahr – dem direkten Wiederaufstieg in greifbarer Nähe – will man den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen. Auch wenn der Trainer gewechselt hat, bleibt die Ausrichtung klar: Stabilität, Entwicklung und ehrlicher Fußball.

Trainerwechsel, aber kein Bruch – so lässt sich die Situation beim KBC wohl am besten beschreiben. Der neue Chef an der Seitenlinie, Jonas Schäfer, blickt trotz organisatorischer Herausforderungen optimistisch auf die laufende Vorbereitung: „Wir hatten zwar eine ungewöhnliche Abfolge von Trainingseinheiten und Spielen, aber das ließ sich in diesem Jahr nicht vermeiden – durch die nahtlos ineinander übergehenden Turniere, den Blausteinsee-Cup in Lohn und die von uns ausgerichtete Herzogenrather Stadtmeisterschaft. Dafür, dass uns dadurch nur wenige Trainingseinheiten zur Verfügung standen, können wir mit dem aktuellen Stand wirklich zufrieden sein. Die Neuzugänge sind sportlich und menschlich bereits sehr gut beim KBC angekommen.“

Die vergangene Saison wird in Kohlscheid als Erfolg verbucht – auch wenn sie nicht ohne Dämpfer verlief: „Nach dem Abstieg aus der Landesliga und dem Verlust mehrerer erfahrener Spieler wollten wir eine sorgenfreie Runde spielen und schauen, wofür es am Ende reicht. Dass wir dann in der Hinrunde so performen und von Beginn an ein Rädchen ins andere greift, war so nicht abzusehen.“ In der Rückrunde sei dem Team allerdings etwas die Leichtigkeit abhandengekommen: „Sicher spielte auch der Kopf eine Rolle. Da wollen wir in Zukunft resistenter und konstanter auftreten.“