Ein starkes Signal für die Zukunft

Der ehemalige Regionalligaschiedsrichter Stefan Prager schließt sich dem FC Thüringen Weida an. – Foto: THOMAS GORLT

Mit Stefan Prager kommt eine Persönlichkeit auf den Roten Hügel, die den Fußball auch aus höherklassigen Ligen bestens kennt und ihre Erfahrung nun in Weida einbringt.

Stefan Prager ist dabei kein Unbekannter im Vereinsumfeld. Bereits in der Vergangenheit begleitete er die erste Männermannschaft zu den Trainingslagern auf die Insel Rügen sowie nach Radebeul und unterstützte das Team dort als Athletiktrainer. Zudem fungierte er im vergangenen Sommer als Schiedsrichterassistent beim Highlightspiel gegen die SG Dynamo Dresden. Seit dem 1.1.2026 ist er nun offizielles Mitglied beim FC Thüringen Weida. Der 38-Jährige war viele Jahre als Schiedsrichter aktiv und ist heute als NOFV-Beobachter tätig. Er leitete 59 Spiele in der Regionalliga und kam mit Einsätzen als Assistent auf über 100 Ansetzungen in dieser Spielklasse. Im Jahr 2019 musste er seine aktive Laufbahn aus beruflichen Gründen beenden und zog gemeinsam mit seiner Frau Stefanie nach München. Trotzdem blickt er auf eine Zeit voller besonderer Höhepunkte zurück. In Erinnerung geblieben ist unter anderem das letzte Spiel im Westsachsenstadion zwischen FSV Zwickau und SC Borea Dresden, das er bereits in der ersten Halbzeit abbrechen musste, da sich Fans nicht ordnungsgemäß verhielten. Auch das Pokalfinale 2014 zwischen FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß Erfurt (5:0) zählt zu seinen prägenden Erlebnissen, wie das Pokalfinale 2019 zwischen FSV Wacker 90 Nordhausen und FSV Preußen Bad Langensalza im Erfurter Steigerwaldstadion.

Stefan Prager assistiert beim Testspiel zwischen FC Carl Zeiss Jena und Bayer 04 Leverkusen. – Foto: Foto: Privat

Beruflich studierte Stefan Prager in Zwickau Kraftfahrzeugtechnik. Aktuell ist er als Abteilungsleiter in der Entwicklung für Nutzfahrzeuge in Chemnitz tätig und wohnt selbst in Gera. Künftig wird er sich beim FC Thüringen Weida auch intensiv dem Schiedsrichterbereich widmen. Dieser soll sowohl inhaltlich als auch zahlenmäßig weiter vorangebracht werden. Ziel ist es dabei auch, neue Schiedsrichter für diese verantwortungsvolle Tätigkeit zu gewinnen und nachhaltig an den Verein zu binden.

Seinen Schritt auf den Roten Hügel begründet er sehr bewusst: „Der FC Thüringen Weida hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und mit den Aktivitäten auf dem Roten Hügel kann ich mich zu 100% identifizieren. Ich finde das familiäre Umfeld sehr ansprechend. Es wird immer versucht, neue Highlights zu schaffen und mir gefällt die sehr gute und engagierte Nachwuchsarbeit, weshalb ich meinen Sohn Sebastian bereits zum Probetraining bei den Bambinis vorbeigebracht habe“, so Stefan Prager.

Der FC Thüringen Weida involvierte Stefan Prager schon vorher immer wieder ein. Hier zum Trainingslager in der Weinstadt Radebeul. – Foto: Foto: Thomas Gorlt