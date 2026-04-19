Ein starkes Signal des Oberligisten „Göppinger Junge“ Levin Steinbrenner verlängert beim Oberligisten 1. Göppinger SV von red/pm · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic/Verein

Der 1. Göppinger SV freut sich, eine richtungsweisende Personalentscheidung bekanntgeben zu können: Innenverteidiger Levin Steinbrenner hat seinen Vertrag an der Hohenstaufenstraße verlängert. In einer sportlich anspruchsvollen Phase setzt der 24-Jährige damit ein deutliches Zeichen für die Zukunft und den gemeinsamen Weg des Vereins.

Levin Steinbrenner, ein echter „Göppinger Junge“, wechselte im Jahr 2021 aus der U19 des FC Heidenheim zum GSV und hat seither eine beeindruckende Entwicklung vollzogen und sich zum Leistungsträger und Fels in der Brandung entwickelt. Mit seiner robusten Spielweise und seiner enormen Zweikampfstärke ist er mittlerweile ein Eckpfeiler in der Göppinger Defensive. Die Vertragsverlängerung zum jetzigen Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Trotz der aktuell herausfordernden sportlichen Situation bekennt sich Steinbrenner vollumfänglich zum 1. Göppinger SV.

„Levin ist nicht nur sportlich ein absoluter Eckpfeiler unseres Teams, sondern auch menschlich eine Bereicherung für den gesamten Verein. Dass er gerade jetzt verlängert, unterstreicht seinen Charakter und seinen festen Glauben an den Klassenerhalt. Er geht voran und setzt ein Signal, das der gesamten Mannschaft und dem Umfeld einen positiven Impuls gibt“, so Gianni Coveli, Geschäftsführer Sport. Mit der Unterschrift des 24-Jährigen stellt der GSV die Weichen für die kommenden Aufgaben. Der Verein und der Spieler blicken nun gemeinsam mit voller Konzentration auf die verbleibenden Spiele, um das erklärte Ziel – den Verbleib in der Liga – mit Leidenschaft und Teamgeist zu realisieren.