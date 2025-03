Ein starkes Lebenszeichen vom 1.FC Stern II

Vier Tore von vier verschiedenen Torschützen: Der 1.FC Stern Mögglingen II hat seine Horror-Hinrunde hinter sich gelassen und das Kellerduell der Kreisliga B2 gegen den TV Herlikofen II auch in der Höhe verdient mit 4:0 (1:0) gewonnen.

Völlig verwandelt präsentierte sich die Elf von Maik Brauns im Vergleich zur ersten Saisonhälfte sowie dem 0:8-Testspieldebakel beim TSV Waldhausen drei Tage zuvor. Zielstrebig und energisch startete man ins erste Punktspiel. Nach nur zwei Minuten war Timo Winkler auf und davon, doch der Pfosten stand im Weg. Stattdessen leitete Fynn Wiedmann mit einem Geniestreich den ersten Treffer ein, als er zwei Gegenspieler auf sich zog und clever abspielte. Nico Grützmacher tauchte frei vor dem Gästekeeper auf und spitzelte die Kugel an diesem vorbei ins Netz (25.). Herlikofen II antwortete mit zwei kräftigen Distanzschüssen, die FC-Rückhalt Manuel De Ritis bravourös abwehrte.

Die Mögglinger blieben ruhig und hatten auch nach dem sehenswerten Freistoßtreffer von Daniel Schrimpf (56.) noch nicht genug. Der starke Fynn Wiedmann belohnte sich nach zwei Assists auch noch selbst mit einem fein herausgespielten Treffer (72.). Kurz vor Schluss traf der Torjäger dann zwar nur den Pfosten. Doch mit dem eingewechselten Tim Knödler und Winkler lauerten gleich zwei Mitspieler auf den Abpraller, Letzterer drückte die Kugel über die Linie (86.). Die Gäste hatten sich zwar zu keiner Zeit aufgegeben, scheiterten aber einmal am Aluminium und mehrmals an De Ritis, der damit erstmals in dieser Saison eine weiße Weste bewahrte.