Ein starker Aufsteiger empfängt den ETB Für den ETB Schwarz-Weiß Essen geht es am Wochenende zum starken Aufsteiger Holzheimer SG.

Dem ETB Schwarz-Weiß Essen steht in der Oberliga Niederrhein wieder mal ein schwieriges Auswärtsspiel an, denn die Mannschaft von ETB-Coach Dennis Czayka muss zum starken Aufsteiger Holzheimer SG reisen. Die Schwarz-Weißen wollen nach zwei Niederlagen in Folge unbedingt wieder dreifach punkten. Das wird aber kein leichtes Unterfangen, denn der Neusser Oberliga-Neuling zeigte bisher sehr gute Leistungen in der noch jungen Saison und ließ zuhause bisher noch keine Niederlage zu. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage Holzheim (Reuschenberger Str. 30, 41472 Neuss) wird um 15 Uhr angepfiffen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen 15:00 PUSH Die Holzheimer SG ist in diesem Sommer erstmalig in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen. Dort hat der Aufsteiger bisher einen hervorragenden Job gemacht, liegt auf Platz 5 und konnte nach acht Spielen bereits zwölf Punkte holen. Auf der heimischen Sportanlage in Holzheim ist die SG noch ungeschlagen und konnte im letzten Heimspiel den FC Büderich deutlich mit 4:1 besiegen. Trainiert wird die Holzheimer SG von Jesco Neumann. Der 37-jährige Coach hatte die Mannschaft im November letzten Jahres übernommen und durfte mit seinem Team am Ende der Saison den Aufstieg in die Oberliga feiern.